Manuela Arcuri, chi è il marito Giovanni Di Gianfrancesco:età, lavoro, matrimonio, figlio, foto e Instagram

Ci siamo, manca davvero poco al classico appuntamento con Verissimo! Anche quest’oggi a partire dalle 16.30 Silvia Toffanin è pronta a regalare un momento di gioia e spensieratezza ai propri telespettatori! Numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche la bella Manuela Arcuri ma conosciamo meglio la sua dolce metà Giovanni Di Gianfrancesco.

Giovanni Di Gianfrancesco: la biografia

Giovanni di Gianfrancesco è un facoltoso imprenditore romano ed ha 43 anni. Originario di Monterotondo, sono poche le informazioni che circolano sul suo conto. L’uomo infatti è molto schivo e riservato, non ama apparire e tanto meno mettersi in mostra! Sono proprio queste caratteristiche ad aver colpito Manuela, facendo breccia nel suo cuore!

Un uomo riservato

Come detto, Giovanni di Gianfrancesco è un uomo riservato, aspetto sottolineato anche dalla stessa Arcuri: ‘Giovanni non è assolutamente interessato alla mia popolarità, al fatto di apparire. E questa cosa mi piace tantissimo, non sta con me per finire sui giornali. L’opposto di altri miei fidanzati. Giovanni ama Manuela e non l’Arcuri’ ,spiega la donna rivelando qualche dettaglio sull’enigmatico uomo.

Il matrimonio con l’Arcuri

Giovanni e Manuela stanno insieme da ben 12 anni. Sposati in segreto a Las Vegas nel 2013, quest’estate hanno celebrato la loro unione sul lago di Bracciano e precisamente nel Castello Odescalchi. Dal loro lungo amore nel 2014 è nato un figlio, Mattia che oggi ha 8 anni. I due si sono incontrati nel 2010 grazie ad un amico in comune e nonostante gli alti e bassi che ci sono in tutte le coppie, Manuela e Giovanni sono felici insieme.

Social

In linea con la propria indole caratteriale, Giovanni non usa molto i social. L’uomo, infatti, possiede un account Instagram ma è privato e in generale sono poche le immagini che circolano su di lui nel web.