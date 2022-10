Manuela Arcuri: chi è, età, carriera, chi è il marito, figli, Instagram

Torna con il doppio appuntamento della settimana Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin più amato dal pubblico di Canale 5. Anche questo pomeriggio saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio! Tra di loro anche Manuela Arcuri che è pronta a raccontarsi a cuore aperto ai microfoni della padrona di casa, conosciamola meglio!

Manuela Arcuri: la biografia

Manuela Arcuri è nata ad Anagni l’8 gennaio del 1977, da padre originario della provincia di Crotone e da madre originaria di Avellino. Manuela è cresciuta a Latina, dove ha frequentato il liceo artistico prima di intraprendere il percorso di studi all’Accademia Arte Drammatica Pietro Scharoff di Roma.

Carriera

Si è avvicinata giovanissima al mondo dello spettacolo: Manuela ha iniziato la sua carriera di modella per fotoromanzi all’età di 15 anni e nel 1997 è stata una delle vallette, meglio conosciute come letterate, nel programma Il gatto e la volpe. Dopo alcune esperienze cinematografiche e teatrali, nel 1999 è stata scelta da Panariello per un ruolo importante nel film Bagnomaria. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Nel 2014, inoltre, è stata opinionista fissa del Grande Fratello Vip 13 e nel 2019 è ritornata in tv come concorrente di Ballando con le stelle.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Manuela Arcuri nel 2003 ha avuto una lunga storia d’amore con Francesco Coco. Successivamente ha iniziato una relazione con Aldo Montano e poi con l’attore Gabriel Garko, ai tempi delle riprese della serie tv Il peccato e la vergogna. Dal 2010 invece la donna è felicemente fidanzata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco. La coppia ha un figlio, Mattia, nato nel 2014. Di Giovanni, Manuela apprezza molto il carattere schivo e riservato, aspetto quest’ultimo che ha permesso all’uomo di far breccia nel suo cuore!

Social

Molto seguita su Instagram. Con l’account @manuelaarcuri_official vanta ben 399 mila followers.