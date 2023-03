Manuela Villa, chi è l’ex marito Marco Narducci: età, lavoro, figli

Manuela Villa è una nota cantante e scrittrice, figlia del cantante Claudio Villa e della soubrette e ballerina Noemi Garofalo. Il suo nome ha riempito le cronache rosa e il gossip per il matrimonio, e poi per la successiva rottura, con Marco Narducci dal quale ha avuto anche un figlio. Ma cosa sappiamo su quest’ultimo? E perché la loro storia è finita prematuramente? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo.

Chi è Marco Narducci l’ex marito di Manuela Villa

Musica, teatro ma anche tanta tv. Spesso ospite nei salotti televisivi, Manuela Villa nel 1994 ha anche partecipato al Festival di Sanremo con il gruppo Squadra Italia. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro e ha cantato in mondovisione da Piazza San Pietro The tree of Faith and Peace in occasione del 50° anno di sacerdozio di Papa Giovanni Paolo II. Ma Manuela Villa negli ultimi anni è stata spesso al centro anche di tante notizie di gossip e cronaca rosa come detto. La sua storia con Marco Narducci è finita in modo burrascoso nel 2005, appena un anno dopo la nascita del figlio Jacopo. La coppia si era sposata nel 1999 ma dopo appena sei anni è arrivata la rottura. Una rottura peraltro turbolenta considerando i contrasti sorti tra i due tanto che la Villa aveva accusato l’ex marito di “averla abbandonata” (intervista all’ANSA). Qualche hanno dopo la figlia di Claudio Villa aveva confessato di avere un nuovo compagno. In merito alla rottura invece con Marco Narducci, pur senza fare nomi in realtà, la cantante ha dichiarato:

“Ho avuto una relazione tossica, oggi sono molto più selettiva. Crescendo penso sia normale” (Manuela Villa ospite a Oggi è un altro giorno)

Cosa sappiamo sul figlio Jacopo di Manuela Villa e Marco Narducci

Il figlio Jacopo oggi ha 19 anni e per scelta è stato sempre tenuto lontano dai riflettori. Di lui la Villa ha detto:

“E’ stata una mia scelta cercare un figlio in quel preciso momento della mia vita. Volevo qualcosa che potesse completarmi come persona”.

