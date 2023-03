Mara Venier dai Carabinieri dopo il tweet di Mediaset:’ Aspetto le scuse’. Proprio questa mattina, la famosa conduttrice della RAI è andata a sporgere denuncia contro l’emittente televisiva rivale. Un denuncia scaturita da post offensivi di QuiMediaset su Twitter, che avrebbero portato la Venier a recarsi presso un comando dei Carabinieri capitolino. La conduttrice, avrebbe dato risalto alla denuncia anche sui suoi profili social, scrivendo una fotografia: “Aspettando scuse anche private…”.

Mara Venier denuncia Mediaset

La Venier, come plausibile, è furiosa. Tanto da commentare alla fine del proprio post: “Salutami Silvy“. Questo, chiaramente riferito al padre dell’emittente televisiva, ovvero Silvio Berlusconi. Per ora, Barbara D’Urso ha scelto la via del silenzio sulla faccenda, non placando però la rabbia della conduttrice RAI. In tal senso, non sono bastate neanche le scuse di Mediaset per l’episodio. Eppure, l’emittente dei Berlusconi deve spiegare un fattaccio.

Infatti, su un proprio profilo erano state pesantemente offese le conduttrici Mara Venier, di casa RAI, e Barbara D’Urso, pilastro della conduzione dentro Mediaset. Proprio su un profilo social legato all’emittente, compariva il seguente messaggio: “Che cosa antipatica, tr**e mi pare azzeccato Silvy”. Dichiarazioni private di Berlusconi, rese poi inavvertitamente pubbliche? Molto probabile, con l’episodio che non sarebbe nuovo all’ex Premier italiano.

L’ospitata a Domenica In

A qualcuno, non dev’essere andata giù l’ospitata di Barbara D’Urso in RAI. Infatti, la stories era stata pubblicata in concomitanza alla presenza della conduttrice Mediaset a Domenica In. La D’Urso, domenica scorsa era stata infatti intervistata dalla collega Mara Venier. Tutto questo in un periodo di “guerra di ascolti” tra RAI e Mediaset, ripresa con le dinamiche del Festival di Sanremo 2023 e il rifiuto di Silvia Toffanin ad andare all’Ariston (forse per ordine di scuderia di Cologno Monzese). Resta il fatto, che i rapporti tra le due emittenti sono ai minimi storici, con una corsa agli ascolti che ormai si svolge tutti i giorni nelle fasce di orario televisivo.