Mara Venier manda a ca**re Manuel Bortuzzo: ‘Mi ha chiamato e mi ha detto…’

Salta l’ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In, programma condotto da Mara Venier. Il motivo? La presenza del giovane nuotatore non era più gradita alla nota conduttrice. Nessun impegno da parte di Manuel quindi, come in un primo momento si pensava, bensì un ripensamento da parte della Venier a seguito dell’intervista rilasciata a Verissimo da parte del ragazzo.

Mara Venier e Manuel Bortuzzo: cosa è successo

Questa la notizia riportata dal sito DavideMaggio.it. Secondo quanto viene riferito Mara Venier non avrebbe gradito l’intervista fatta da Bortuzzo con Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 sabato 7 maggio, e così avrebbe chiamato Manuel e dicendogli che la loro presenza non sarebbe stata più gradita.

Il nuotatore avrebbe dovuto presentare insieme a suo padre Franco il film autobiografico che sarebbe andato in onda la sera stessa ma, come riporta il sito DavideMaggio.it

“La Venier considera però l’ospitata ormai bruciata, a causa della presenza di Manuel ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin. Visto dalla concorrenza appena 24 ore prima, per la signora della domenica di Rai 1 la partecipazione di Manuel ovviamente non è più interessante”.

Manuel Bortuzzo ospite a Verissimo

Il giovane nuotatore ospite sabato 7 maggio a Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin, racconta le cause che hanno portato alla rottura della storia d’amore con Lulù Selassiè, conosciuta al Grande Fratello Vip.

Sebbene quindi l’intervento di Manuel a Verissimo è stato solo gossip, che motivo aveva la Venier per far saltare l’ospitata a Domenica In? Su Instagram non si sono fatte attendere le polemiche. I fan di Manuel hanno subito insinuato che la conduttrice di Rai1 oltre che a fare pubblicità al film avrebbe voluto fare anche gossip sulla vita privata di Manuel.

Un’utente scrive: “Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film, perché non ci può più andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù. E che Mara oltre al film voleva anche fare gossip? Manuel vuole tenere le due cose ben separate, forse non tutti lo hanno capito?”

La risposta di Manuel non si è fatta attendere e scrive in maniera secca: “Non tutti ci arrivano”.