Mara Venier: ‘Ho avuto un ex violento, mi picchiava e ha tentato di uccidermi con un coltello’

Non si è mai nascosta, si è sempre raccontata e si è mostrata per quello che è. Non a caso, infatti, è la zia d’Italia, amata e stimata da tutti. Da quelli della sua generazione e dai più giovani: Mara Venier piace al pubblico e alla vigilia dell’inizio della sua quattordicesima edizione di Domenica In si è lasciata andare e al Corriere della Sera, in un’intervista a cuore aperto, ha parlato di alcuni episodi della sua vita. Che finora nessuno conosceva.

Mara Venier e il racconto dell’ex fidanzato violento

“Ho avuto un compagno violento. Molto violento. Mi picchiava, è arrivato a cercare di uccidermi” – ha raccontato Mara Venier, che è da sempre vicina alle donne e combatte contro la violenza. “Mi ha aspettata sotto casa con un coltello. Questa è una cosa che non ho mai raccontato. Sappia solo che ho pagato un prezzo altissimo”. Un periodo buio, la paura di dover fare i conti con un uomo, che dice di amarti. E che, invece, pensa che tu sia di sua proprietà. “Questo non è amore. Sono uomini che si sentono proprietari del tuo corpo e della tua anima. E ti distruggono. Non soltanto con le botte o le coltellate. Ti fanno sentire una nullità, una cosa nelle loro mani”. E ancora, “Io ho provato la paura, la paura della violenza fisica, la paura di sporgere denuncia. Mi ero innamorata e quando ami non vuoi vedere: l’amore ti porta a giustificare quasi tutto. Fu un grave errore, alla fine sono stata costretta a denunciare. E andavo sul set con due carabinieri di scorta. Ma avrei dovuto interrompere la spirale prima” – ha spiegato Mara Venier.

La nuova vita

Quello di Mara Venier resta passato, una relazione archiviata. “Quell’uomo non c’è più. E io, alla fine, l’ho perdonato”. Ora, la conduttrice di Domenica In è felice: ha ritrovato l’amore e con Nicola Carraro, suo attuale marito, la relazione procede a gonfie vele. Presto la rivedremo su Rai 1, al timone della trasmissione amatissima dal pubblico. Che non aspetta altro!