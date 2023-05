Marcella Bella, chi sono i figli: età, vita privata, oggi, chi è il marito Mario Merello

Tutto pronto per una nuova e incredibile puntata di Domenica In con la conduzione di Mara Venier. Accoglierà in studio nuovi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica, che si racconteranno a cuore aperto. Proprio come farà la nota e amata cantante Marcella Bella, che ripercorrerà la sua carriera e parlerà dell’amore, enorme, che la lega da anni al marito Mario Merello e i loro tre figli. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro!

L’amore tra Marcella Bella e Mario Merello

Nel 1979 la cantante Marcella Bella ha conosciuto e si è innamorata di Mario Merello, un imprenditore milanese di successo. Non abbiamo tante informazioni, se non che da più di trent’anni è l’anima gemella di Marcella Bella. Nel 1989 si sono sposati e dal loro amore indissolubile sono nati tre figli, Giacomo, Carolina e Tommaso. La coppia è ancora molto felice, solida e innamorata. Marcella ha rivelato che tra loro la passione è ancora forte. Ecco un dolce scatto della cantante in compagnia dei suoi tre figli:

Chi sono i figli di Marcella Bella Giacomo e Tommaso: età, carriera, oggi

Il primogenito della cantante si chiama Giacomo ed è nato nel 1980, per cui ha 43 anni. Lui è il più grande e riservato, tant’è che non ha neanche i profili social, per questo non abbiamo informazioni su di lui. L’unico dettaglio che abbiamo scoperto è che vive a Singapore, per questo appare poco nelle foto con la madre. Tommaso è nato il 18 settembre del 1992 e ha 31 anni. Anche lui è molto riservato, sappiamo soltanto che è del segno zodiacale della Vergine. Ha un profilo Instagram privato. Sul profilo della mamma, però, sbuca un dolce scatto tra madre e figlio:

Chi è la figlia Carolina: età, carriera, oggi

Carolina è l’unica figlia femmina della cantante e pare che le somigli molto. Lei è nata il 23 ottobre del 1993, ha 30 anni ed è del segno zodiacale dello scorpione. Ha studiato alla IULM di Milano e vive proprio tra il capoluogo lombardo e Ibiza, l’isola spagnola. Adora viaggiare e ogni tipo di sport: nuoto, surf e scii. Non sappiamo con esattezza quale sia il suo lavoro, ma potrebbe avere a che fare con il marketing. Ecco un dolce scatto tra Carolina, Tommaso e la mamma: