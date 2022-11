Marco Bellocchio, chi è la compagna Francesca Calvelli: età, figli, lavoro, Instagram e vita privata

Francesca Calvelli è una montatrice italiana compagna del noto e famoso regista Marco Bellocchio con cui spesso collabora. Per il suo lavoro ha ricevuto diversi riconoscimenti in carriera. Il regista e compagno oggi, domenica 13 novembre 2022, sarà ospite a Domenica In, il salotto pomeridiano di Rai con Mara Venier, per presentare il suo ultimo lavoro, Esterno Notte, miniserie in onda sulla Rai.

Cosa sappiamo su Francesca Calvelli la compagna del regista Marco Bellocchio

Del regista sappiamo molto soprattutto perché, dietro la macchina da presa, ha collezionato nel corso della sua longeva carriera tantissimi premi. Ma chi è la sua compagna? Francesca Calvelli come detto è una montatrice ed ha lavorato negli anni ai film di Danis Tanovic, Francesca Comencini e Saverio Costanzo. E’ nata nel 1962, pertanto oggi ha 60 anni. Dopo aver frequentato il centro sperimentale di cinematografia a Roma si dedica agli studi per il montaggio di documentari, prima di passare anche ai lungometraggi. Negli anni ha lavorato a numerosi film del compagno come Il Sogno della Farfalla, Il Principe di Homburg, L’ora di Religione, Sorelle, e tanti altri.

Vita privata

Con Marco Bellocchio, con cui condivide la sfera sentimentale da tempo, ha avuto una figlia che si chiama Elena. E’ la seconda compagna del regista: prima di lei Marco Bellocchio è stato con l’attrice Gisella Burinato dalla quale ha avuto un figlio, Pier Giorgio.