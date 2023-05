Marco Columbro: chi è, età, carriera, oggi, chi è la moglie, figli, foto, Instagram e ultime notizie

Inizia una nuova settimana ed è tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi a cuore aperto, anche l’attore e conduttore televisivo Marco Columbro. Che ripercorrerà tutta la sua lunga carriera e parlerà anche della sua sfera sentimentale, senza tralasciare nessun aspetto.

Dagli esordi al debutto di Marco Columbro

Marco Columbro è nato a Viareggio il 28 giugno del 1950 ed è un noto attore e conduttore tv. Sappiamo che ha debuttato come attore nella seconda metà degli anni ’70, ma in teatro, poi ha deciso di dedicarsi alla conduzione di varietà per le reti Fininvest come il programma Tra moglie e marito. Negli anni ’90, inoltre, è stato legato artisticamente a Lorella Cuccarini e i due insieme hanno condotto diverse edizioni di varietà come Paperissima e Buona domenica. Come attore, invece, ha partecipato alla fiction Caro maestro.

I suoi successi, i lavori con Lorella Cuccarini

Marco Columbro ha collezionato un successo dopo l’altro nella sua brillante carriera. E ha condotto tantissimi programmi come Autostop, quiz guidato con la partecipazione di Paola Perego, Help con Fabrizia Carminati, Studio 5 in coppia con Roberto Termali. Ma non solo. Lui è stato anche il padrone di casa del concorso di Miss Italia su Canale 5 e agli anni ’90 risale il sodalizio artistico con Lorella Cuccarini. I due insieme hanno condotto Buona domenica, Paperissima, Trenta ore per la vita, La grande avventura, Il Galà della pubblicità, Stelle a quattro zampe.

La fiction Caro Maestro (e non solo)

Non solo conduttore. Columbro è anche un noto attore e nel 1996 è stato il protagonista della fortunata serie tv di Canale 5, diretta da Rossella Izzo, Caro Maestro, in cui ha ricoperto il ruolo dell’insegnante di scuola elementare Stefano Giusti. Nel 2001, invece, è stato impegnato in Non ho l’età, film tv diretto da Giulio Base.

L’aneurisma, l’addio alla tv, cosa fa oggi Marco Columbro

Nel 2001, mentre era in visita al monastero tibetano Samteng Ling di Graglia, in provincia di Belluno, Columbro è stato colpito da un aneurisma cerebrale ed è stato in coma per un mese, all’ospedale di Novara. Da lì la decisione di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e di dedicarsi alla recitazione teatrale e all’azienda agrituristica in Toscana. Nel 2014, però, ha preso parte al talent show Si può fare, poi ha lavorato molto a teatro. Fino alla decisione di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua attività imprenditoriale.

Chi è la moglie, vita privata, figli

Ma veniamo alla vita privata. Il conduttore negli anni ’90 ha avuto una storia d’amore con Elena Perrucchini e dal loro rapporto, nel 1993, è nato un figlio. Dopo una seconda relazione con Stefania Santini dal 2008 al 2011, si è fidanzato con Marzia Risalti. E i due insieme gestiscono anche un albergo nei pressi di Siena.

Instagram e foto di Marco Columbro

Marco Columbro ha un profilo Instagram e con l’account @marcocolumbro_official vanta oltre 40 mila followers.