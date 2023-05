Marco Columbro, chi è la compagna Marzia Risaliti: età, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta, come sempre, da Serena Bortone, che tiene compagnia al suo pubblico dal lunedì al venerdì, ormai da mesi. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili che sono presenze fisse del programma e a Dario Baldan Bembo, anche il conduttore e attore Marco Columbro. Che si racconterà a cuore aperto: dai successi in tv con Lorella Cuccarini all’aneurisma nel 2001 fino alla vita sentimentale e alla serenità ritrovata al fianco della compagna Marzia.

La storia d’amore tra Marco Columbro e Marzia Risaliti

Il conduttore Marco Columbro negli anni ’90 ha avuto una storia d’amore con Elena Perrucchini e dal loro rapporto, nel 1993, è nato un figlio. Dopo una seconda relazione con Stefania Santini dal 2008 al 2011, si è fidanzato con Marzia Risalti. E i due insieme gestiscono anche un albergo nei pressi di Siena. Sono complici, affiatati, innamorati come non mai e spesso sui social condividono scatti insieme, a dimostrazione del loro grande affetto.

Non abbiamo tantissime informazioni sulla compagna Marzia, loro d’altra parte preferiscono vivere lontano dal gossip e dai pettegolezzi. Sappiamo, però, che è un’artista: sa cantare, ballare, conosce bene il linguaggio del corpo. E nel corso della sua carriera ha lavorato molto a teatro, ma ha anche partecipato ad alcuni film come Annibal, Sotto il sole della Toscana. E l’abbiamo vista nella fiction Un medico in famiglia e in alcune pubblicità.

Il loro amore

In un’intervista rilasciata tempo fa al settimanale Diva e Donna, Columbro aveva detto: “Sono le donne che vengono da me. Io non vado a cercarle in giro per locali, non lo facevo nemmeno da giovane. Marzia è venuta a Roma per le prove di un mio spettacolo. Come spesso mi capita in queste situazioni, faccio l’antipatico, ma è solo una tattica. Ho visto una bella donna e non volevo ammettere che mi aveva affascinato”. Poi, però, non ha resistito, l’ha invitata a teatro a Firenze e “da lì in avanti l’ho bombardata di telefonate, fino a che non ci siamo messi insieme”. E ora sono uniti, complici e innamorati. Insieme, tra l’altro, gestiscono un albergo in Toscana.