Marco Della Mura, chi è il 12enne che ha duettato con Katia Ricciarelli: di dov’è

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche la cantante e attrice Katia Ricciarelli, che si racconterà a cuore aperto dalla carriera alla vita privata. Con lei in studio anche il talentuoso Marco Della Mura, un bimbo calabrese di 12 anni che ha avuto la fortuna di duettare con lei.

Cosa sappiamo su Marco Della Mura

Marco Della Mura ha 12 anni, vive a Corigliano Rossano, in Calabria. Ed è un vero talento. Proprio lui, infatti, qualche mese fa ha avuto l’onore e la fortuna di salire sul palco al fianco di Katia Ricciarelli, con la quale ha duettato. Nel suo ‘curriculum’, quindi, può inserire di aver cantato con la regina italiana della lirica. L’evento si è tenuto a Torre Santa Susanna il 10 settembre scorso: si è trattato di un gran galà della Musica al quale ha partecipato la Ricciarelli. Con lei il professore Espedito de Marino e il percussionista Andrea Saracino, tra canzoni di musica leggera e della tradizione napoletana.

https://www.instagram.com/p/Cb2nBUEtPQA/?utm_source=ig_web_copy_link

Con Katia Ricciarelli hanno duettato tanti giovani provenienti da ogni parte d’Italia. E con lei, quindi, è salito sul palco anche il 12enne Marco, che si è esibito sulle note di ‘Granada’. Un grande onore e un piccolo passo nella sua vita.