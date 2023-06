Marco Della Noce: chi è, foto oggi, Zelig, chi è la moglie, carriera, vita privata

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno che continua a tenerci compagnia in queste calde giornate di giugno nella fascia pomeridiana delle ore 14.00. Tanti come sempre gli ospiti della padrona di casa, Serena Bortone, e tra questi ci sarà il famoso comico Marco Della Noce, divenuto un personaggio iconico grazie a Zelig con i suoi personaggi ispirati per lo più al mondo della Ferrari. Ma cosa fa oggi? Cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Dagli esordi al successo di Marco Della Noce

La sua carriera è stata divisa tra cinema, televisione e teatro. Ma ha anche realizzato e partecipato a diversi spot nonché ad alcuni ruoli come doppiatore (lo ricordate in Cars?). Sicuramente però Marco Della Noce è ricordato per il personaggio Oriano Ferrari, meccanico capotecnico della scuderia Ferrari, grazie ai suoi esilaranti sketch con Claudio Bisio. Lo troviamo anche in Made in sud e nel cast di Striscia la Notizia come Capitan Ventosa. Per trovare il suo debutto dobbiamo tornare alla fine degli anni ’80 quando esordì con lo spettacolo nel gruppo comico La Carovana insieme a Cesare Gallarini.

La vita privata e la separazione con la moglie

Prima della pandemia, in particolare negli anni 2016 e 2017, il comico ha vissuto momenti molto difficili a causa della separazione dalla moglie e delle difficoltà che ciò ha generato a livello economico, personale e lavorativo. A partire dal 2018 ha iniziato tuttavia il suo percorso di rinascita, ritornando a fare spettacoli live ed aumentando la sua presenza sui social media, con la creazione di un canale YouTube con una rubrica dedicata al mondo dei motori. Nel 2019 l’aumento delle serate e il ritrovato rapporto positivo con il pubblico lo portano alla creazione del nuovo format teatrale “Marco Della Noce – Il ritorno“.