Marco Ligabue, chi è la moglie e chi sono i figli: età e vita privata del fratello di Luciano Ligabue

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre ad Antonella Elia e Pietro Delle Piane, noto attore e doppiatore, che si racconteranno a cuore aperto e parleranno del loro grande amore, anche il cantautore Marco Ligabue. Che parlerà della sua carriera e, forse, si ‘sbottonerà’ sulla sua vita sentimentale.

La vita privata di Marco Ligabue, cosa sappiamo

Marco Ligabue, noto cantautore e fratello di Luciano Ligabue, ha sempre preferito mettere sotto i riflettori la sua musica, i suoi successi, le sue canzoni, poco la sfera sentimentale. Schivo, riservato, timido, attento alla privacy, sono davvero poche le informazioni sulla sfera privata del noto cantautore e musicista. Sappiamo, però, che è padre di due figli: la più grande si chiama Viola, il più piccolo Diego.

Moglie, la figlia in Sardegna durante la pandemia

Marco Ligabue per anni è stato fidanzato con Melania, una ragazza sarda. E lui, quindi, ha lasciato l’Emilia Romagna, la sua Correggio, per trasferirsi ad Alghero. Da quell’amore, giunto al capolinea, è nata Viola. Dopo la fine della relazione, Marco è tornato nella sua terra e ha ritrovato la serenità al fianco di una nuova donna, che lo ha reso papà per la seconda volta. Durante il lockdown del 2020 per via della pandemia e del Covid, Marco in casa ha prodotto ‘Dentro’, dedicato alla figlia Viola, che viveva con la mamma in Sardegna e che, per via delle restrizioni, non ha potuto vedere per molti mesi. Il loro è un rapporto unico e le immagini sui social ne sono la dimostrazione.