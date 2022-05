Marco Marzocca, chi è la moglie Liliana Bula: età, come si sono conosciuti, figli

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Marco Marzocca, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera, senza mai dimenticare l’amore immenso per la moglie Liliana.

La storia d’amore tra Marco Marzocca e la moglie Liliana

Marco Marzocca, noto comico, attore e imitatore, negli anni 2000 ha conosciuto in chat, sul web, una donna colombiana. Lei, che poi è diventata presto sua moglie, si chiama Liliana Bula e dal loro grande amore sono nati due splendidi figli.

L’attore, insieme alla moglie, ha vissuto per tanto tempo negli Stati Uniti, in Florida. E a raccontarlo è stato lui stesso ai microfoni di Tv2000, del programma L’ora solare: “Mia moglie è colombiana, ha vissuto metà della sua vita in un altro continente e metà in Italia. Dall’Italia ci siamo trasferiti in Usa, un altro mondo, una cultura diversa, il prendere la vita in maniera differente. Abbiamo deciso di dare ai nostri figli questo bagaglio culturale, l’apertura mentale verso qualsiasi tipo di cultura e qualsiasi tradizione”.

La lotta contro l’ansia e il supporto della donna

“La nostra – ha spiegato l’attore – è una grande storia d’amore. Sono stati fortunato. Mia moglie mi ha insegnato a non farmi prendere dall’ansia, io ero molto ansioso. Mi ha insegnato quanto è importante il dialogo interiore. E anche quello con i bambini, le parole sono fondamentali”.

Di Liliana abbiamo pochissime informazioni, ma sappiamo che ama viaggiare e tenersi in forma, grande appassionata di sport.