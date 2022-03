Marco Melandri in crisi con la madre di sua figlia: ecco la rivelazione shock sulla fine del matrimonio

Sta finalmente per partire la prima puntata dell’Isola dei Famosi, edizione del 2022: l’appuntamento è per stasera su Canale 5. A condurre il programma ci sarà Ilary Blasi, mentre gli opinionisti saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino. L’inviato speciale, invece, è Alvin. Tanti i concorrenti che naufragheranno sull’Isola, alcuni molto famosi altri meno. Tra loro anche Marco Melandri il quale ha fatto una dichiarazione incredibile.

Marco Melandri e la crisi con Manuela

Giravano voci su una crisi tra lui e sua moglie così Marco Melandri ha voluto mettere i puntini sulle i e i trattini sulle t. Tutto ciò è stato raccolto da un post sul noto social network Instagram. Racconta, in questo sfogo, che era oltre un anno che non postava foto in famiglia. Il motivo è semplice: alla fine del 2020 ha rotto con Manuela, la donna con cui ha avuto anche una figlia. Ma non è finita qui, perché nel 2021 ha incontrata una persona con cui ha avuto una storia.

L’altra donna

La crisi c’è stata, ma Manuela non si è data per vinta e ha saputo rimettere insieme i pezzi della sua famiglia. Lo afferma proprio Marco, dicendo: “Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’uomo. Manu, dopo un suo percorso, non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano, anziché entrare in conflitto, anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia.”

Un lieto fine

Il tifone, perciò, ora sembrerebbe passato: la priorità di Marco è sua figlia e, insieme a sua moglie, è riuscito a superare i problemi. Ma, nel suo post, Marco parla anche della ragazza definendola brillante e intelligente e scusandosi ancora per non “averle dato ciò che meritava”.

Leggi anche: Concorrenti Isola dei Famosi 2022, quanto guadagnano i naufragi vip: svelate le cifre