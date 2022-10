Marco Missiroli, chi è la moglie Maddalena Cazzaniga: età, lavoro, Instagram

Maddalena Cazzaniga è la moglie dello scrittore Marco Missiroli. Sul suo conto non si sa molto. Sappiamo però che è nata a Cabiate, una città a cui il marito è molto legato. Il loro rapporto è anche professionale con la donna che sarebbe la prima “giudice” delle opere scritte da Missiroli.

Come detto sappiamo che è nata a Cabiate, paese di poco più di 7.000 anime in Lombardia. In un articolo online del 2019 è stata definita come “un’anima effervescente del mondo editoriale, giudice severa dei romanzi del marito”. Non sappiamo se abbia un profilo Instagram poiché al suo nome ne corrispondono diversi.

Suo marito ha recentemente pubblicato il suo ultimo romanzo “Avere Tutto” (2022). Marco Missiroli è uno scrittore italiano vincitore del Premio Strega Giovani (nonché finalista) nel 2019. Attualmente si occupa della sezione culturale per il Corriere della Sera. Per le sue pubblicazioni ha ricevuto diversi premi, tra cui il “Campiello Opera Prima” nel 2006.