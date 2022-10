Marco Missiroli, chi è lo scrittore: età, carriera, libri, Avere tutto, chi è la moglie e vita privata

Marco Missiroli è uno scrittore italiano vincitore del Premio Strega Giovani (nonché finalista) nel 2019. Attualmente si occupa della sezione culturale per il Corriere della Sera ed ha scritto diversi romanzi, l’ultimo in uscita quest’anno. Per le sue pubblicazioni ha ricevuto alcuni premi, come il “Campiello Opera Prima” nel 2006. Per quanto riguarda la sua vita privata lo scrittore è sposato con Maddalena Cazzaniga.

La biografia dello scrittore Marco Missiroli

E’ nato a Rimini il 2 febbraio del 1981. Oggi pertanto ha 41 anni. Dopo la maturità si è trasferito a Bologna dove si è laureato in Scienze della Comunicazione. In questi anni ha pubblicato diversi testi, tra cui 7 romanzi. Con il romanzo Fedeltà nel 2019 ha vinto il Premio Strega Giovani 2019 entrando anche nella cinquina finale della rassegna principale. I diritti di questo libro sono stati acquisiti poi da Netflix.

La carriera e i testi pubblicati

Dopo Senza Coda, il suo primo romanzo, l’autore ha pubblicato altri lavori come Il Senso dell’Elefante (2012), Atti osceni in luogo privato (2015), e Fedeltà (2019) come detto. L’autore ha realizzato anche diversi racconti quali “Sette e mezzo”, “Scusate tutti” e “Mio padre”, con quest’ultimo – uscito nel 2016 – contenuto nella raccolta collettiva Smash a cura di Sandro Veronesi.

Il romanzo Avere tutto

Nel 2022 è uscito il suo ultimo scritto intitolato “Avere tutto” edito da Enaudi. Lo scrittore è stato ospite di alcune trasmissioni tv per presentarlo.

Vita privata e Instagram

Attualmente lo scrittore vive a Milano. E’ sposato con Maddalena Cazzaniga originaria di Cabiate città a cui lo scrittore è molto legato. Possiede un account Instagram (che potete trovare qui) che conta oltre 24mila followers.