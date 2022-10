SUBURRÆTERNA nel 2023 su Netflix: lo spin off di Suburra, anticipazioni e trama

I personaggi di Suburra torneranno su Netflix nello spin-off Suburræterna. Oggi a Roma il primo ciack.

Tornano i personaggi di Suburra nel nuovo spin off

E’ stato annunciato oggi l’arrivo di nuovi episodi nel 2023. I protagonisti della serie ambientata a Ostia tornano in azione: per ora è stato confermato il ritorno di Spadino, Cinaglia, Angelica e Nadia.

Nel cast della serie scritta da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini torneranno quindi Giacomo Ferrara, Filippo Nigro, Carlotta Antonelli e Federica Sabatini.

Il protagonista di Suburra Alessandro Borghi non ci sarà stavolta, come previsto dopo l’ultima stagione della serie Netflix. Alla regia Ciro D’Emilio per i primi quattro episodi e Alessandro Tonda per gli ultimi quattro.

SUBURRÆTERNA: trama

La trama vede come scenario la Capitale nel 2011. Il governo rischia di cadere e il Vaticano è in profonda crisi mentre nella città regna il caos.

Cinaglia ha provato a raccogliere l’eredità di Samurai e, insieme a Badali continua a gestire gli affari criminali della città, con l’aiuto di Adelaide, Angelica e di Nadia che le aiuta a gestire le piazze di Ostia.

Entreranno in scena nuovi protagonisti, che vogliono prendere le piazze di Roma e entrare nella politica, dando il via a una rivoluzione. Spadino dovrà cercare nuovi alleati.