Marco Ventura, chi è lo scrittore: età, carriera, libri del giornalista, Il Fuoruscito

Marco Ventura, giornalista e scrittore, sarà ospite a Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano targato Rai condotto come sempre dalla bravissima Serena Bortone. Anche oggi saranno tanti i temi della puntata e tra questi si parlerà anche dell’ultimo libro di Ventura “Il Fuoriuscito“. Sarà anche l’occasione per saperne qualcosa in più sulla sua vita privata. Intanto, in attesa di vederlo in studio, conosciamolo meglio!

La carriera e la biografia dello scrittore Marco Ventura, libri

Il suo è davvero un lunghissimo curriculum professionale. Classe 1960 – oggi ha pertanto 63 anni – è un autore, giornalista, scrittore, inviato di guerra. Insomma, una carriera davvero molto intensa. Tanti i libri prodotti in questi anni. Tra questi Creduli e credenti. Il declino di Stato e Chiesa come questione di fede, Il campione e il bandito. La storia vera di Costante Girardengo e Sante Pollastro, Nelle mani di Dio. La super-religione del mondo che verrà. Come giornalista è stato impegnato come inviato di guerra per il Giornale ai tempi di Indro Montanelli.

Ultimo libro Marco Ventura Il Fuoriuscito

A marzo 2023 è uscito il suo ultimo lavoro, incentrato su un’importante figura degli anni ’20 e ’30 del nostro Paese. Si tratta dell’editore Formiggini, il primo suicida contro le leggi razziali e le persecuzioni del regime fascista. E’ considerato tra i padri dell’editoria italiana noto anche al livello nazionale e internazionale e in contatto con autori dell’epoca quali Benedetto Croce, James Joyce, Pascoli. Angelo Fortunato Formiggini, ebreo, di origini modenesi, si uccise gettandosi dalla Torre della Ghirlandina a Modena, il campanile del Duomo, il più alto d’Italia, gridando “Italia! Italia! Italia!”. Tutto questo accadeva nel 1939. Nel libro di Marco Ventura, che ripercorre la vita di questo visionario personaggio precursore dei tempi, scrive come si legge sull’Ansa:

“Anche se la morte che ho scelto non è quella che avrei voluta non sarà nel silenzio e nell’ombra ma sarà rumorosa. E’ l’ultimo regalo che faccio al mio amato paese”

FDI, Giorgia Meloni spiega il significato del simbolo della fiamma: non c’entra niente con il fascismo (ilcorrieredellacitta.com)