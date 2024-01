Mare Fuori, presto in onda: spuntano le date cruciali

Mare Fuori torna in televisione. La nuova stagione è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma con tutto il cast: quando andrà in onda.

La sigla è diventata un tormentone, ma “Mare Fuori” è molto di più. Il riformatorio più famoso della televisione italiana riprenderà a emozionare gli appassionati con le sue vicissitudini. La forza della fiction Rai risiede in un cast corale e tanti propositi rispettati. L’idea iniziale è andata molto oltre le aspettative: l’ascolto premia, ma anche per gli attori cimentarsi in certi ruoli conferma un fascino senza precedenti.

È bene ricordare che “Mare Fuori” ha dato nuovo lustro ad attori consumati e interpreti celebri, come Carolina Crescentini, il suo personaggio nella fiction è diventato iconico quasi quanto quello di Corinna Negri in Boris, ma ha saputo valorizzare nuovi volti all’interno del panorama italiano. L’esempio lampante è l’ascesa – non solo in ambito televisivo e cinematografico – di Matteo Paolillo che ha spopolato ovunque.

Mare Fuori, tra cinema e teatro: quando torna in tv

L’approdo a Sanremo (in qualità di ospite) gli ha aperto un modo nel cantautorato italiano. I progetti che conserva sono molti, ma non è il solo. Tornando alla squadra, invece, è possibile dire che la fiction riprenderà presto a caratterizzare le serate degli estimatori. La nuova stagione è stata presentata nei mesi scorsi alla Festa del Cinema di Roma: la reazione di pubblico e critica è stata ottimale. Gli applausi si sono sprecati: tutti i personaggi coinvolti sono cresciuti non soltanto sul piano narrativo. Gli attori che li interpretano hanno mostrato cambiamenti importanti anche a livello strutturale.

Questo è quello che più ha entusiasmato gli esperti. Ormai non sono più bambini: ogni protagonista fa i conti con le prime avvisaglie dell’età adulta. Un argomento analitico che coinvolge moltissimi non solo per esigenze di copione. Infatti, anche per i registi, lavorare su nuove corde di sviluppo è stata una grande opportunità. I primi 6 episodi della nuova serie saranno disponibili a partire dal 1 febbraio in streaming, mentre su Raidue saranno trasmessi dal 14 dello stesso mese.

Il contributo di Alessandro Siani

Le puntate del quarto capitolo saranno sei: ciascuna da due episodi. Altro materiale per il musical che continua a girare per i teatri italiani: Alessandro Siani, infatti, cura l’adattamento teatrale del prodotto pensato per il piccolo schermo. Farà lo stesso per il film “Mixed by Erri” – diretto da Sydney Sibilia – il fortunato film Netflix diventerà una piesse.

Non è la prima volta che Siani prende qualcosa dal cinema e lo trasforma in un prodotto appetibile a livello teatrale: basta guardare i trascorsi con Il Principe Abusivo. Il lungometraggio è poi diventata una vera e propria commedia errante. In alcune occasioni anche con la partecipazione di Christian De Sica che, nel film, aveva ben figurato. Ora Siani – che deve il suo nome d’arte al compianto giornalista ucciso dalla criminalità organizzata, all’anagrafe è Alessandro Esposito – è tornato al cinema con “Succede anche nelle migliori famiglie”. Opera che potrebbe anche avere altri sviluppi: il sequel e la rappresentazione teatrale sono a un passo.