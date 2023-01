Margherita Buy, chi è l’ex compagno Renato De Angelis: età, lavoro, figlia e vita privata

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con la trasmissione targata Rai Oggi è un altro giorno il salotto pomeridiano targato Rai condotto da Serena Bortone in onda tutti i giorni dalle ore 14.00. Tra i tanti ospiti di giornata ci sarà anche l’attrice Margherita Buy. Ma se sulla sua vita professionale sappiamo davvero tutto cosa si sa invece sulla sua sfera privata? Cosa sappiamo in tal senso sull’ex marito Renato De Angelis? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Cosa sappiamo su Renato De Angelis l’ex compagno di Margherita Buy

Margherita Buy non ha certo bisogno di presentazioni. Artista e attrice pluripremiata da record, ha vinto in carriera sette David Di Donatello, sette Nastri D’Argento, cinque Globi D’Oro e tredici Ciak D’Oro. Un percorso professionale brillante che le ha permesso di diventare una delle migliori attrici italiane di sempre. Celebri le sue interpretazioni in film come Maledetto il giorno che t’ho incontrato, Le fate ignoranti o I giorni dell’abbandono. Nel 2023 la troviamo al cinema nell’ultimo film di Paolo Genovese, il Primo giorno della mia vita. E poi il teatro e gli altri tantissimi riconoscimenti ricevuti. Anche la sua vita privata e sentimentale non è stata certo “monotona”. Il primo matrimonio risale al febbraio del 1990. L’attrice sposa l’attore Sergio Rubini con il quale si separa e divorzierà ma la rottura tra i due, almeno nel privato, risale a molti anni prima. Non a caso, dal 1996, l’artista si lega sentimentalmente al chirurgo Renato De Angelis. Un amore altrettanto importante dal quale, nel 2001, nasce Caterina. La love story tra l’attrice e il medico si interrompe nel 2012.

La vita privata di Renato De Angelis

Su di lui sappiamo inoltre che è nato a Salerno il 7 marzo 1952. Quest’anno compirà pertanto 71 anni. E’ un famoso medico: dopo la Laurea con il massimo dei voti in Medicina e chirurgia a La Sapienza ha conseguito tre specializzazioni. La sua storia con l’attrice, come poc’anzi detto, è durata undici anni prima della separazione avvenuta ormai oltre 10 anni fa.