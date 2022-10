Maria Amelia Monti, chi è il marito Edoardo Erba: età, carriera, testi, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche due attrici meravigliose, amiche e colleghe ora insieme a teatro con uno spettacolo: stiamo parlando di Maria Amelia Monti, che è felice al fianco del marito Edoardo Erba, e di Marina Massironi.

Cosa sappiamo su Edoardo Erba

Edoardo Erba è nato a Pavia il 3 marzo del 1954 ed è un noto drammaturgo, regista teatrale, sceneggiatore e accademico. Si è diplomato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, poi si è laureato in Lettere Moderne e attualmente insegna scrittura per la scena e per lo schermo all’Università degli studi di Pavia. Ha esordito nel 1986 con Ostruzionismo radicale, interpretato da Claudio Bisio, poi due anni dopo ha messo in scena L’appeso.

Le sue opere più famose

Tra le sue opere più note, scritte e dirette, ricordiamo: La notte di Picasso, Muratori, Margarita e Il gallo. Nel 1991 ha rappresentato Porco selvatico, l’anno seguente Tessuti umani. Ecco alcune delle sue opere:

Vizio di famiglia, Venditori e vaiolo

Senza Hitler

L’uomo della mia vita

Michelina

Trote in treno

Tante belle cose

È stato anche coautore di Claudio Bisio per Favola calda, Guglielma e Aspettando Godo.

Il matrimonio con Maria Amelia Monti

Maria Amelia Monti è la figlia dell’architetta Anna Maria Bertarini e nipote del pittore Cesare Monti. L’attrice è sposata con Edoardo Erba, un drammaturgo, regista teatrale, sceneggiatore e accademico. La coppia, che vive a Roma, ha tre figli, di cui uno adottato, originario dell’Etiopia.

Instagram di Edoardo Erba

Edoardo Erba ha un profilo Instagram e con l’account @erbaedoardo vanta oltre 900 followers.