Maria Amelia Monti: chi è, età, carriera, chi è il marito, teatro, figli, film, Il marito invisibile, foto e Instagram

Tutto pronto per l’appuntamento del sabato con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin due attrici meravigliose, Maria Amelia Monti e Marina Massironi, che sono insieme a teatro nello spettacolo ‘Il marito invisibile’.

Dagli esordi al debutto di Maria Amelia Monti

Maria Amelia Monti è nata a Milano il 30 giugno del 1961 ed è una nota attrice. Dopo il diploma presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano, diretta da Ernesto Calindri, ha debuttato come attrice teatrale, poi è apparsa al cinema e in televisione. La popolarità è arrivata con i programmi cabarettistici, come Drive In e la TV delle ragazze, dove ha interpretato una svampita adolescente.

Film e fiction

Tra i suoi film per il cinema ricordiamo: Italia Village, Miracolo Italiano, Mi fai un favore, 13dici a Tavola. Numerose anche le fiction a cui ha preso parte, tra cui: Amico mio, Amico mio 2 e tante altre, poi è stata protagonista – insieme a Gerry Scotti – nella sit com di Canale 5, Finalmente soli. Nel 2008 è stata protagonista di altri due film per il piccolo schermo, Finalmente a casa e Finalmente una favola, entrambi diretti da Gianfrancesco Lazzotti e trasmessi da Canale 5.

Chi è il marito, figli e vita privata

Maria Amelia Monti è la figlia dell’architetta Anna Maria Bertarini e nipote del pittore Cesare Monti. L’attrice è sposata con Edoardo Erba, un drammaturgo, regista teatrale, sceneggiatore e accademico. La coppia, che vive a Roma, ha tre figli, di cui uno adottato, originario dell’Etiopia.

Maria Amelia Monti punta tutto Instagram

Seguita su Instagram, Maria Amelia Monti con l’account @mariameliamonti vanta oltre 61 mila followers.