Maria Castellitto, chi è la figlia di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini: età, fidanzato, Instagram e Menodramma

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. La settimana sta per terminare, ma la padrona di casa anche oggi terrà compagnia ai suoi affezionati telespettatori e tra gli ospiti, nel salotto televisivo, arriverà anche Maria Castellitto, una delle figlie di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, ora il libreria con il suo primo libro ‘Menodramma’. Maria si racconterà a cuore aperto.

Cosa sappiamo su Maria Castellitto

Maria Castellitto, classe 1997, è figlia d’arte: suo padre è Sergio Castellitto, noto attore, regista e sceneggiatore italiano, mentre sua madre è Margaret Mazzantini, scrittrice, drammaturga, attrice e sceneggiatrice. Maria, che sta seguendo le orme della mamma, è una giovanissima scrittrice, ora in libreria con il romanzo ‘Menodramma‘, in cui parla dei drammi di gioventù. Non abbiamo molte informazioni su di lei, sembra una ragazza schiva e riservata, ma sappiamo che ha iniziato a scrivere fin da piccola.

“Ho scritto per anni, senza mai far leggere per timidezza e pudore niente, tranne gli articoli per un giornale. Per questo, quando ho iniziato il romanzo, ho sentito che stavo facendo una cosa intima, che era parte di me, non frutto di emulazione. Poi l’ho fatto leggere in famiglia e mi hanno tutti molto supportato. Mio padre ha letto tutte le versioni” – ha raccontato la giovane scrittrice in un’intervista rilasciata a Elle.

Di cosa parla Menodramma

Il suo romanzo d’esordio è ‘Menodramma’. Protagonista è Duna, una ragazza romana di 24 anni che vive a Londra, dove sta cercando il proprio posto nel mondo. Tra rabbia, sogni e disperazione.

Instagram e vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla vita privata della giovane scrittrice Maria Castellitto. Non sappiamo se sia fidanzata o meno, ma sappiamo che è molto amica dell’attrice Benedetta Porcaroli: le due si sono conosciute sul set di Enea, film di Pietro Castellitto, al cinema nel 2023. Sui social, invece, Maria ha un profilo Instagram e con l’account @mariacastellitto_ vanta oltre 1.000 followers, destinati sicuramente ad aumentare.