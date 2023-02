Maria, chi è la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: età, compleanno e foto

Oggi a Verissimo si annuncia una puntata molto speciale, tra gli ospiti ci saranno anche Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi che rilasceranno una toccante intervista sulla loro famiglia. Sapete chi è la loro figlia Maria? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei, che proprio il 14 febbraio spegnerà le candeline di compleanno sulla torta!

La storia d’amore tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono una delle coppie più longeve e amate nella storia della tv italiana. Entrambi ballerini, si sono conosciuti al programma “Drive in” su Canale 5, all’inizio degli anni ’80. Tra i due scatta un vero e proprio colpo di fulmine, si innamorano subito e non si lasciano più. Dopo circa 15 anni di fidanzamento decidono di sposarsi e convolano a nozze nel 1987. Carmen ed Enzo diventano genitori per la prima volta nel 2013, quando stanno insieme da oltre 40 anni e quando lei ha 53 anni e lui 63. Dopo anni di tentativi, si sono affidati all’aiuto della fecondazione assistita per poter avere una bimba. Quando Carmen Russo scopre di essere incinta esplode di gioia anche se le critiche non tardano ad arrivare.

La nascita di Maria, compleanno

Maria nasce il 14 febbraio 2013 e riempie i cuori dei genitori di una gioia infinita. Carmen ha sempre dichiarato: “Questa bambina è un dono di dio. […] Ho desiderato diventare mamma da sempre, ma non riuscivo ad averlo in modo naturale”. La piccola Maria sta per compiere 10 anni ed è sempre avvolta dall’amore die suoi genitori. Nonostante la giovane età ha numerose comparse televisive alle spalle. Sarà una promessa del cinema?

Foto e Instagram

Nonostante le numerose critiche, dovute soprattutto alla loro non giovanissima età, è una bellissima famiglia molto felice. Dedicano molto tempo a Maria e i tre girano il mondo insieme. Sicuramente aver avuto una figlia in tarda età ha anche i suoi vantaggi! Carmen Russo condivide moltissime foto di lei e la piccola sul suo profilo Instagram. Cosa organizzeranno per il suo decimo compleanno?