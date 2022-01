Enzo Paolo Turchi: chi è, età, carriera, dove vive, chi è la moglie, altezza, figlia, fidanzate e Instagram

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche Carmen Russo, ma conosciamo meglio suo marito Enzo Paolo Turchi.

Enzo Paolo Turchi: chi è, età, carriera, Raffaella Carrà e il Tuca Tuca

Enzo Paolo Turchi è nato a Napoli il 19 luglio del 1949 ed è un noto ballerino, coreografo, insegnante e personaggio televisivo. Dopo il diploma alla Scuola del Teatro San Carlo in danza classica, ha iniziato a esibirsi in vari teatri e nel 1971 è stato tra i creatori della prima scuola italiana di danza moderna. Poi è sbarcato in televisione ed è diventato il primo ballerino di famose trasmissioni, accanto alla grande Raffaella Carrà ha ballato il famoso Tuca tuca. Da lì un successo dopo l’altro e diverse partecipazioni sul piccolo schermo, che gli hanno fatto acquisire sempre più notorietà.

Enzo Paolo Turchi: chi è la moglie Carmen Russo, figlia Maria

Enzo Paolo Turchi è sposato da tempo con la collega Carmen Russo, un amore solido. Sono sempre più complici e innamorati e nel febbraio del 2013 è nata la loro figlia, Maria. Una gioia immensa per i due coniugi!

Enzo Paolo Turchi: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @enzopaoloturchi vanta oltre 26 mila followers.