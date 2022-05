Luca Tommassini, chi è il coreografo: età, carriera, Instagram, Amici, chi è la compagna

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il ballerino e coreografo Luca Tommassini, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Dai primi passi di danza al debutto di Luca Tommassini

Luca Tommassini è nato a Roma il 14 febbraio del 1970 ed è un noto coreografo, regista, direttore artistico, ballerino e attore. All’età di 9 anni ha iniziato a studiare danza, si è iscritto alla scuola diretta da Enzo Paolo Turchi e a 12 anni ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo, giovanissimo tra tv, teatro e cinema. A 17 anni, invece, ha lavorato come primo ballerino alla trasmissione Festival condotta da Pippo Baudo, dove ha ballato al fianco dell’amica di scuola Lorella Cuccarini. Ma non solo. Il coreografo ha lavorato in molti programmi, poi nel 1993 si è trasferito a New York.

Il successo nel corpo di ballo di Madonna

Una volta arrivato in America, Luca è entrato a far parte del corpo di ballo di Madonna per il tour The Girlie Show del 1993, poi per il video della canzone Human Nature del 1994 e per il film Evita. Successivamente, ha lavorato anche per altre star internazionali come Diana Ross, Prince, Janet Jackson, Whitney Houston, Kylie Minogue, Michael Jackson e con star italiane come Claudio Baglioni e Lorella Cuccarini.

Da ballerino a coreografo: per chi ha lavorato

Da coreografo, Luca Tommassini ha curato la carriera solista di Geri Halliwell nelle coreografie di molti suoi videoclip, poi ha lavorato con Kylie Minogue, Holly Valance e Rachel Stevens. Ma nel suo curriculum c’è anche molta televisione: ha lavorato in Carramba che sorpresa, Uno di noi, Stasera pago io, il Festival di Sanremo 2004 e ha curato le coreografie di diversi artisti per eventi internazionali come i Grammy Award e gli MTV Video Music Awards. In Italia, invece, ha lavorato tanto con Paola e Chiara, con Giorgia, Lorella Cuccarini e Ambra Angiolini: con quest’ultima aveva già lavorato nel programma Mediaset Non dimenticate lo spazzolino da denti.

Coreografo anche dei film per il cinema: Come tu mi vuoi, Iago, Questo piccolo grande amore. Nel 2018, invece, Maria De Filippi ha annunciato il suo arrivo ad Amici, come nuovo direttore artistico del Serale.

Chi è la compagna, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Luca Tommassini tra il 1991 e il 1992 ha avuto una storia d’amore con Heather Parisi. L’uomo è dichiaratamente bisessuale e attualmente sembrerebbe essere single: racconterà qualcosa ai microfoni di Serena Bortone?

Instagram: Luca Tommassini punta sui social

Molto seguito su Instagram, con l’account @lucatommassinidreamer vanta 76 mila followers.