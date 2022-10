Heather Parisi: chi è, età, carriera, curiosità e vita privata, figli, Instagram

Tutto pronto, o quasi, per una nuova entusiasmante puntata di Verissimo per questo fine settimana, in compagnia di Silvia Toffanin, le sue interviste e i suoi approfondimenti. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Heather Parisi. Ecco chi è davvero la star televisiva.

Chi è, età, carriera

Heather Elizabeth Parisi è nata a Hollywood il 27 gennaio 1960 sotto il segno dell’Acquario. Suo nonno, Frank Parisi, era originario di Terravecchia (Cosenza). I genitori di Heather si separarono quando lei aveva solo un anno e non rivide più suo padre fino ai 28 anni. Ha una sorellastra, Tiffany, nata dalla seconda unione di sua madre. A 13 anni Heather si è trasferita da sola a San Francisco, mentre a 15 è a New York per studiare con l’American Ballet. A soli 18 anni, mentre si trovava in vacanza in Italia, la Parisi è stata notata dal coreografo Franco Miseria che la presentò poi a Pippo Baudo. La sua prima apparizione televisiva risale al 1979 nella trasmissione Apriti Sabato, ma il suo debutto vero e proprio è la partecipazione al varietà Luna Park.

La consacrazione a star televisiva è avvenuta nell’autunno 1979 con la prima edizione di Fantastico condotto da Loretta Goggi e Beppe Grillo. Nel 1986 ha recitato nel film Grandi Magazzini. Heather Parisi è una ballerina, cantante, attrice e showgirl attiva nella televisione italiana dalla fine degli anni ’70 fino alla prima metà degli anni ’90.

Vita privata, gli amori

Ha 4 figli. È stata sposata con Giorgio Manenti (sposato il 6 ottobre 1992) da cui è nata la primogenita Rebecca Jewel. Jacqueline Luna è invece nata dalla relazione con l’ortopedico Giovanni di Giacono. Attualmente, la showgirl è sposata con Umberto Maria Anzolin e nel 2010 ha avuto due gemelli all’età di 50 anni: Dylan ed Elizabeth.

Curiosità

Dal 2011 l’ex ballerina vive con la sua famiglia a Hong Kong.

Ha avuto una rubrica sul noto fumetto, Topolino.

Nel 2018 è stata inserita tra i membri della commissione esterna di Amici 17 di Maria De Filippi.

Ha confessato di soffrire di agorafobia: “la folla mi mette paura”.

Sul suo profilo Instagram i follower seguono la showgirl e la sua famiglia, tra scatti simpatici e tanto amore.

Instagram e social

Ottimo il seguito che ha anche sui social, in particolar modo Instagram, dove può vantare ben 275K follower.