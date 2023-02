Maria Chiara Giannetta, chi è il fidanzato Davide Marengo: età, carriera, figli, foto, vita privata e Instagram

Dopo l’emozionante puntata di ieri è tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento della domenica con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Gerry Scotti per festeggiare i suoi 40 anni di carriera, anche l’attrice Maria Chiara Giannetta, che tra qualche giorno rivedremo in tv, sul piccolo schermo, nella seconda stagione di Buongiorno mamma, la fiction di successo di Canale 5. Ma chi è il suo fidanzato ‘misterioso’ Davide Marengo?

La storia d’amore tra Maria Chiara Giannetta e Davide Marengo

Maria Chiara Giannetta, famosa attrice che l’anno scorso abbiamo visto anche sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus, ha messo a tacere tutte le voci e i pettegolezzi e recentemente in un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha spiegato di essere fidanzata. E di esserlo addirittura da cinque anni. Il fortunato si chiama Davide Marengo: i due convivono insieme e sono felici, complici e innamorati come non mai. Con quell’amore tenuto lontano dai riflettori.

Cosa sappiamo sul fidanzato

“L’amore credo sia molto importante. Deve essere un qualcosa che ti arricchisce e che non ti ostacola. E io, in realtà è la prima volta che lo dico, sono fidanzata da cinque anni. Sto benissimo. Mi hanno paparazzato diverse volte insieme a Davide, ma non ho mai confermato” – ha raccontato l’attrice, diventata nota al grande pubblico per il ruolo del capitano Anna nella serie di successo Don Matteo. “Non l’ho mai detto per istinto di protezione. Avevo paura che se lo dici dai il permesso alle altre persone di entrare dentro. Invece adesso ho cambiato idea. Sono felice, anzi sono noiosamente felice. Conviviamo, procede tutto bene. L’amore è una parte fondamentale. Davide mi ha aiutato tantissimo in molti momenti. Ci amiamo e questo vuol dire far crescere l’altro a livello individuale, ma anche crescere insieme come coppia” – ha continuato nell’intervista a Vanity Fair l’attrice.

Davide Marengo è un regista e sceneggiatore napoletano, classe 1972. Dietro i film Un fidanzato per mia moglie, Il complotto al litio, Autobus notturno, c’è la sua mente. Ma anche dietro a molti video musicali dei Negramaro, Daniele Silvestri, Carmen Consoli.

Instagram di Davide Marengo

Davide Marengo ha un profilo Instagram e con l’account @davidemarengo12 vanta oltre 4.000 followers.