Maria Grazia Cucinotta, chi è la figlia Giulia Violati: età, lavoro, laurea, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Maria Grazia Cucinotta, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore, ripercorrendo passo dopo passo i momenti salienti della sua vita professionale e sentimentale. Parlerà anche della sua adorata figlia Giulia, conosciamola meglio!

La figlia di Maria Grazia Cucinotta

La showgirl Maria Grazia Cucinotta ha incontrato Giulio Violati negli anni ’80 ad una festa organizzata da Rita Dalla Chiesa. Tra un drink e l’altro è scoccato l’amore e non si sono più separati. Così, il 7 ottobre del 1995 la coppia è convolata a nozze pronunciando il fatidico “sì”. Hanno scelto il matrimonio in chiesa perché Maria Grazia Cucinotta è molto cattolica. La coppia ha dato alla luce una figlia nata nel 2001 di nome Giulia.

Chi è Giulia Violati: età, lavoro, laurea

Giulia Violati è nata a Roma il 9 settembre del 2001 sotto il segno della vergine e oggi ha quasi 22 anni. Da sempre è stata molto studiosa, così dopo il liceo ha deciso di proseguire gli studi universitari. Si è iscritta alla LUISS Guido Carli della Capitale e si è da pochissimo laureata in economia e management. Ha conseguito la laurea il 16 ottobre del 2022, con enorme gioia della mamma, che ha dichiarato: “Mia figlia è la mia vita, farei qualsiasi cosa per lei”. La giovane Giulia non sa ancora cosa farà, se proseguire gli studi con un master oppure iniziare a cercale lavoro. Sicuramente ha scelto di non seguire le orme della madre nel mondo dello spettacolo.

Vita privata, foto e Instagram

Giulia Violati è estremamente riservata: nonostante la giovane età ha deciso anche di non apparire sui social. Non le piacciono le telecamere e le foto. Per questo non si hanno informazioni sulla sua vita privata, che rimane top secret. Anche sul profilo della madre appare pochissimo, proprio per sua scelta. Ecco qualche scatto dal grande giorno: