Maria Grazia Fontana: chi è, età, carriera, chi è il fratello, vita privata, lezioni di canto a Tale e Quale Show

È iniziato il conto alla rovescia per l’avvio di Tale e Quale show. Un programma di successo al quale sono tante le celebrità che vogliono prendere parte. Tra queste c’è Maria Grazia Fontana che sarà la vocal coach. Scopriamo chi è.

Maria Grazia Fontana: chi è, di dov’è, età, Attilio Fontana

Maria Grazia Fontana è nata a Canino il 16 gennaio 1959, è una musicista, cantante, direttrice di coro polifonico e docente di musica italiana. È la sorella maggiore di Attilio Fontana, ex componente del gruppo Ragazzi Italiani e vincitore della terza edizione di Tale e quale show. La sua tecnica pianistica e vocale erano già state notate ancor prima di conseguire il diploma in pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, nel 1983.

Carriera

Le sue abilità musicali e artistiche le permettono la cooptazione in trasmissioni televisive si successo come Domenica In, condotta all’epoca da Pippo Baudo nel 1980-1981.

Giorgio Gaslini la volle al suo fianco quando Fontana aveva soli tredici anni ad interpretare le atmosfere musicali dell’album Profondo rosso, colonna sonora dell’omonimo film di Dario Argento. Nel 2001 diviene direttrice del coro gospel S.A.T.& B. con il quale accompagna la cantante Giorgia al Festival di Sanremo.

Per diversi anni Maria Grazia Fontana è stata insegnante privata di canto di Noemi e nel 2010 ha diretto il coro polifonico del musical I promessi sposi – Opera moderna.

Televisione

La notorietà arriva nel 2002 con la partecipazione al programma Operazione Trionfo, talent show di Italia 1 condotto da Miguel Bosé. Nella stagione televisiva 2010-2011 è stata insegnante di canto della 10ª edizione del programma Amici di Maria De Filippi. Nel maggio 2011 è stata istruttrice vocale nel programma di Rai 1 Lasciami cantare! e nel 2012 diviene allenatrice del nuovo talent di Rai1, Tale e quale show.

Instagram

Su Insagram si chiama @fontanadue e conta circa 4mila follower.