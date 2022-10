Silvio Orlando, chi è la moglie Maria Laura Rondanini: età, carriera, film, figli, foto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Silvio Orlando, il noto attore napoletano, che si racconterà senza freni: dalla carriera agli ultimi lavori fino alla vita privata e all’amore per la moglie Maria Laura Rondanini.

La storia d’amore tra Maria Laura Rondanini e Silvio Orlando

Un’amore lungo, una complicità che non conosce limiti. E un matrimonio che ha sugellato quel rapporto. Maria Laura Rondanini e Silvio Orlando il 6 ottobre del 2008, dopo ben 9 anni di fidanzamento, sono convolati a nozze. La cerimonia si è tenuta nella meravigliosa Venezia e le nozze sono state officiate dal sindaco Massimo Cacciari. La coppia pare non avere figli.

Cosa sappiamo sull’attrice

Maria Laura Rondanini, proprio come il marito, è nata a Napoli il 1 ottobre del 1965 ed è una nota attrice di teatro e di cinema. Ma è anche una produttrice e ha varie opere al suo attivo. Molte presente in teatro, ecco gli spettacoli in cui ha preso parte:

Le quattro giornale di Napoli

Napoli effetto notte

Guappo di cartone

Il drago

Miseria e nobiltà

Don Raffaele, il trombone

Questi fantasmi

Il nipote di Rameau

La scuola

Lacci

Si nota all’imbrunire

Al cinema, invece, l’abbiamo vista in Morte di un matematico napoletano, ne Il consiglio d’Egitto. Ma anche ne La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Maria Laura Rondadini sembra essere una donna riservata e schiva, non ha i social.