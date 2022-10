Silvio Orlando: chi è, età, carriera, film, chi è la moglie Maria Laura Rondanini, Tony Servillo, figli, in scena al Quirino

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’attore e regista Silvio Orlando, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera ai successi fino alla vita privata.

Dagli esordi al successo di Silvio Orlando

Silvio Orlando è nato (e cresciuto) a Napoli il 30 giugno del 1957 ed è un noto attore e regista. Nel 1975 ha esordito come musicista suonando il flauto traverso, poi ha mosso i primi passi nella carriera attoriale. Prima al teatro, poi al cinema, con registi come Nanni Moretti, Paolo Virzì, Michele Placido, Pupi Avati e Gabriele Salvatores. Ha preso parte a diverse serie televisive, come Zanzibar, Emilio, Vicini di casa, Padre e figli.

I suoi film (e non solo) di successo

Nel 1993, poi, è stato diretto per la seconda volta da Gabriele Salvatores ed è stato protagonista di Sud, poi ha interpretato il suo primo ruolo drammatico nella serie tv Felipe ha gli occhi azzurri. Nel 2000, invece, ha vinto il Nastro d’argento come migliore attore protagonista per l’interpretazione nel film Preferisco il rumore del fame e l’anno seguente ha preso parte al film vincitore della Palma d’oro a Cannes, La stanza del figlio di Nanni Moretti. Recentemente, nel 2021, è stato il protagonista del film di Leonardo di Costanzo, Ariaferma e nel 2022 per questo ha vinto il David di Donatello come migliore attore protagonista.

Silvio Orlando in scena al Quirino

L’attore, molto attivo in teatro, è in questi giorni in scena al Quirino col testo di Roman Gary, con lo spettacolo La vita davanti a sé. Gli spettacoli ci saranno dal 18 al 30 ottobre e raccontano la storia di Momò, un bimbo arabo di 10 anni che vive nel quartiere di Belleville e di Madame Rosa, un’anziana ex prostituta ebrea.

Chi è la moglie, vita privata

L’attore il 6 ottobre del 2008 ha sposato l’attrice Maria Laura Rondanini, sua compagna da 9 anni. Le nozze si sono tenute a Venezia e sono state presenziate dal sindaco Massimo Cacciari. Non abbiamo informazioni sui figli, non sappiamo se li abbia o meno.

Silvio Orlando e Instagram

Ha un profilo Instagram @silvioorlando.cardellinosrl e vanta oltre 1000 follower.