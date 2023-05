Maria Paola Danna, chi è la moglie di Claudio Cecchetto: età, libro, lavoro, data di nascita, Instagram, altezza, figli

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Claudio Cecchetto, il famoso DJ nonché produttore discografico. Sulla sua carriera sappiamo praticamente tutto: ma che dire della sua sfera sentimentale? Conosciamo meglio sua moglie Maria Paola Danna che sarà con lui in studio!

Maria Paola Danna, cosa sappiamo sulla moglie di Claudio Cecchetto: età, lavoro, figli, vita privata

Maria Paola Danna è la moglie di Claudio Cecchetto, noto produttore discografico, disc jockey, conduttore radiofonico, cantante e conduttore televisivo. I due si sono sposati nel 1992 e dalla loro bellissima relazione, ancora solida nonostante siano passati anni, sono nati due figli: Jody Daniele, che nella vita lavora come attore, e Leonardo, nato nel 2000. Di lei abbiamo pochissime informazioni, ma sappiamo che è del 1968 e nella vita lavora come autrice, conduttrice radiofonica, imprenditrice e personal writer. E’ di Milano e dopo un’esperienza nel mondo del giornalismo, si è dedicata ai libri per bambini e ai testi scolastici.

Il marito: la carriera del produttore Cecchetto

Sul marito invece sappiamo praticamente tutto (qui la sua scheda con tutte le curiosità): a lui si deve l’esplosione nel mondo dello spettacolo di personaggi quali Gerry Scotti, Fiorello, Amadeus, Nicola Savino, Marco Baldini. E ancora. C’è sempre lui dietro agli 883, a Paola e Chiara, così come per quanto riguarda Sabrina Salerno, Sandy Marton, Dj Francesco e tanti altri. Oggi Cecchetto ha 69 anni: ha condotto diversi festival come Sanremo, Festival Bar e nel corso della sua brillante carriera ha fondato Radio Deejay e Radio Capital. Dal 2019, tra l’altro, ricopre il ruolo di direttore artistico del parco divertimenti Zoomarine a Pomezia.

Maria Paola Danna: Instagram della moglie di Claudio Cecchetto

Maria Paola ha un profilo Instagram e con l’account @mapidanna vanta oltre 9.000 followers.