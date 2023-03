Maria Rosa Petolicchio a Pechino Express 2023: chi è, età, marito, Il Collegio, Instagram, Gli istruiti con Andrea Di Piero

È tutto pronto per una nuova edizione di Pechino Express, il programma avventuroso e ricco di sfide condotto da Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca che ha appassionato milioni di telespettatori e telespettatrici. Il format sarà il medesimo: alcuni concorrenti in coppia intraprenderanno un viaggio incredibile tra l’India e la Cambogia per raggiungere alcuni luoghi segreti e una tappa finale misteriosa dal valore di 10mila euro. Chi vincerà otterrà una cifra in denaro da donare in beneficienza e l’inizio dei giochi è il 9 marzo, con la prima puntata in onda su Sky e su Now Tv. Ta i concorrenti di quest’anno c’è anche Maria Rosa Petolicchio, direttamente dal cast “Il Collegio”. Se siete curiosi e volete saperne di più su di lei, ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita!

Dall’insegnamento alla tv, la biografia di Maria Rosa Petolicchio

Maria Rosa Petolicchio è nata a Salerno nel 1965 e nella vita è una docente di matematica e scienze. Dopo gli studi ha conquistato il posto da insegnante nel 2001 e per un lungo periodo ha insegnato a Battipaglia, in una suola secondaria di primo grado. La fiction Rai “Il Collegio” preferisce assumere dei veri insegnanti e non attori e attrici che interpretino i docenti. Così, fra le migliaia di aspirati, Maria Rosa Petolicchio viene scelta e così inizia ad insegnare matematica e scienze anche sul set. Tra i suoi alunni nel docu-film c’è anche Andrea di Piero, con cui condividerà l’avventura di Pechino Express 2023.

Con Andrea Di Piero a Pechino Express 2023

Maria Rosa Petolicchio parteciperà alla nuova edizione di Pechino Express al fianco di Andrea di Piero e i due formeranno la coppia degli “Istruiti”. I due conduttori, Ezio Miccio e Costantino della Gherardesca gli forniranno solo pochi indizi per raggiungere le varie mete del loro percorso, riusciranno con la loro intelligenza e astuzia ad arrivare prima degli altri?

Chi è il marito, figlie della prof de Il Collegio

Maria Rosa Petolicchio è sposata dal 1988 con Sergio Mari e ha due figlie: Nunzia ed Elena. Vive con il marito e il resto della famiglia a Pontecagnano Faiano. Non si sa molto altro della sua vita privata, se non che di recente ha anche adottato due cagnolini che ama moltissimo. Ha un profilo Instagram con oltre 6mila followers in cui condivide alcuni scatti della sua quotidianità, come in questa foto che ritrae la sua amata famiglia al completo.