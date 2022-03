Maria Sole Tognazzi, chi è la sorella di Ricky: età, carriera, film, Instagram, altezza, marito, foto, figli, fidanzata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Maria Sole Tognazzi, che sarà in studio con il fratello Ricky. Ma conosciamola meglio!

Chi è Maria Sole Tognazzi

Maria Sole Tognazzi è nata a Roma il 2 maggio del 1971 e nella vita è una famosa regista e sceneggiatrice italiana. E’ l’ultima dei quattro figli dell’attore Ugo Tognazzi, nata dall’amore con Franca Bettoja, anche lei attrice che ha colpito la critica per la sua interpretazione di Rita nel film ‘L’uomo di paglia’ del 1958. Maria Sole Tognazzi nel 1976 ha partecipato alla 18esima edizione dello Zecchino d’Oro, con il brano ‘Show nella foresta’, ma in quel caso aveva deciso di usare il nome di Maria Soli per evitare favoritismi.

I fratelli e il lavoro

Rispetto ai fratelli Gianmarco e Ricky, due ottimi attori, Maria Sole preferisce lavorare dietro le quinte. Dopo la morte del padre, infatti, ha iniziato a muovere i primi passi come aiuto regista in teatro con lo spettacolo Crack di Giulio Base, poi ha cominciato la sua carriera cinematografica come assistente e aiuto alla regia, sempre nella ripresa di Crack. Da qui seguiranno altri lavori come: Quando eravamo repressi, Le donne non vogliono più per la regia di Pino Quartullo, Estasi, La Scorta, Vite strozzate, Anche i commercialisti hanno un’anima. Parallelamente a questo ha girato alcuni videoclip: Il gigante di Paola Turci, L’eccezione di Carmen Consoli, Mentre piove di Sergio Cammariere e nel 1997 ha firmato la sua prima regia con il cortometraggio Non finisce qui. Nel 1999, invece, con ‘C’ero anche io’ ha vinto il Globo d’oro come miglior cortometraggio.

Il primo lungometraggio

Il suo primo lungometraggio è arrivato nel 2003. E’ passato prossimo con Paola Cortellesi, Claudio Santamaria, Valentina Cervi. Il film ha ottenuto il Globo d’oro come miglior opera prima e Maria Sole ha vinto ai Nastri d’argento nel 2003 come miglior regista esordiente. Nel 2008, invece, ha dato alla luce il suo secondo lungometraggio, L’uomo che ama, che vede protagonisti Monica Bellucci, Pierfrancesco Favino, Ksenia Rappoport. Nel 2010, sempre alla Festa del Cinema di Roma, ha presentato Ritratto di mio padre, un documentario dedicato al padre Ugo a vent’anni dalla sua scomparsa.

Il film Viaggio Sola

Nel 2013 è uscito il suo terzo film, Viaggio Sola, che tratta i temi della libertà e della solitudine delle donne moderne. Racconta, infatti, la vita di una 50enne single che lavora come ispettore in incognito degli alberghi a cinque stelle di tutto il mondo. Un film bellissimo che ha ricevuto ben 5 candidature ai David di Donatello, fra cui quello per la migliore sceneggiatura. La pellicola, tra l’altro, è stata presentata ai Premi Oscar l’anno seguente come miglior film straniero. Nel 2015, invece, è uscito il film Io e lei, che racconta la storia di una coppia di donne omosessuali interpretate da Margherita Buy e Sabrina Ferilli.

La serie tv Petra

Nel 2020 su Sky è uscita la sua prima serie tv, Petra, ispirata alle indagini di Petra Delicando, un personaggio letterario creato dalla scrittrice spagnola Alicia Gimenez Bartlett. La protagonista è Paola Cortellesi e a Napoli, nel 2021, la serie tv ha vinto il Nastro D’Argento come fiction dell’anno, superando anche la prima stagione di Gomorra e The Young Pope. Nel 2021, insieme a Pierfrancesco Favino, Francesca Archibugi e Cristina Comencini, è entrata tra i membri dell’Academy per votare gli Oscar.

Chi è il marito, vita privata, Instagram

Non ci sono molte informazioni sulla sua vita privata, pare che Maria Sole Tognazzi sia single e non abbia figli. E’ riservata e preferisce concentrarsi sul lavoro, motore della sua vita, tra successi, premi e film. Non ha un profilo Instagram, ma spulciando ci sono diverse foto in cui è menzionata. Da quelle di Paola Cortellesi, protagonista di molti suoi film, a quelle degli amici di sempre.

Il fratello Ricky Tognazzi

Oggi nella trasmissione di Serena Bortone Maria Sole sarà in studio con il fratello Ricky Tognazzi, noto attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Figlio degli attori Ugo Tognazzi e Pat O’Hara (celebre ballerina irlandese), fin da piccolo ha frequentato molti set cinematografici, poi Ricky ha studiato in Inghilterra e al DAMS di Bologna. Nel 1975 si è diplomato presso l’Istituto di Stato per la Cinematografia e Televisione Roberto Rossellini di Roma. Ha iniziato a lavorare come aiuto regista per Luigi Comencini, Pupi Avanti e Maurizio Ponzi. E da lì, proprio come la sorella, ha collezionato un successo dopo l’altro.