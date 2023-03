Maria Vera Ratti: chi è, età, carriera, film e serie tv, fidanzato, foto, Instagram, Il Commissario Ricciardi

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Milly Carlucci, che presto rivedremo al timone de Il Cantante Mascherato, Simone Montedoro, Mietta e Valerio Scanu, anche l’attrice Maria Vera Ratti, tra le protagoniste della fiction di successo Il Commissario Ricciardi. E proprio lei, giovanissima e talentuosa, si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto dell’attrice Maria Vera Ratti

Maria Vera Ratti è una giovanissima attrice emergente, ma già molto conosciuta dal pubblico italiano. Lei è nata ad Avellino, in Campania, il 26 settembre 1994, sotto il segno della Bilancia. Sappiamo che ha trascorso la sua infanzia e adolescenza a Napoli, poi a 18 anni si è trasferita in Olanda dove ha studiato scienze politiche e studi russi, senza mai abbandonare la sua passione. Quella per la recitazione. Contemporaneamente agli studi universitari, infatti, si è iscritta a un corso teatrale, poi si è trasferita a Roma per studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia.

I suoi successi

L’attrice, giovanissima, ha preso parte a diverse opere, come Alice in Wonderland e nel 2018 è arrivata sul piccolo schermo con un ruolo nella serie tv di successo Rosy Abate. Ma non solo. Lei è stata anche volto della serie tv I bastardi di Pizzofalcone, dove ha interpretato il ruolo di Elsa Martini. E’ stata nel cast di due film: Miss Marx e Kill the child. In televisione è stata parte:

Rosy Abate – La serie (2018)

Maradona: Sueño Bendito (2018)

Vesuvius (2019)

Leonardo (2020)

Mina Settembre (2020)

Il Commissario Ricciardi (2020)

I bastardi di Pizzofalcone 3 (2020)

E ora è di nuovo sul piccolo schermo nella seconda stagione de Il Commissario Ricciardi, dove interpreta Enrica al fianco del protagonista Lino Guanciale.

Chi è il fidanzato, vita privata

L’attrice ha sempre voluto mantenere la privacy nella sua sfera settimanale: infatti non sappiamo se sia fidanzata o single. Si lascerà andare oggi raccontandosi ai microfoni di Serena Bortone? Chissà…

Maria Vera Ratti su Instagram

Potete seguire Maria Vera Ratti anche su Instagram al suo account ufficiale @mariaveraratti