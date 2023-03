Mariangela D’Abbraccio: chi è, età, carriera, Giorgio Albertazzi, Un posto al Sole, chi è il marito, figli, Dacia Maraini e il teatro

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oltre a Dario Farina, autore di alcune tra le più celebri canzoni italiane, in studio arriverà anche Dacia Maraini, che sarà lì con l’attrice Mariangela D’Abbraccio. Quest’ultima, infatti, sta portando in teatro ‘Teresa la ladra”, tratta da una storia della stessa Maraini e per la regia di Francesco Tavassi, suo marito.

Dagli esordi al debutto di Mariangela D’Abbraccio

Mariangela D’Abbraccio, all’anagrafe Mariangela Cucciniello, è nata a Napoli il 27 maggio del 1962 ed è una nota attrice e cantante. Figlia e nipote d’arte, il nonno era violista nell’orchestra del Teatro San Carlo, la nonna pittrice e la mamma regista. A 15 anni ha iniziato a studiare recitazione, poi ha debuttato diretta dal grande Eduardo De Filippo ed è diventata protagonista del teatro italiano lavorando al fianco di Giorgio Albertazzi.

I suoi successi al teatro (e non solo)

L’attrice ha interpretato il ruolo di Rosy, la transessuale, nella commedia Il genio di Damiano Damiani e Raffaele La Capria, poi ha interpretato alcune commedie di successo come Fiore di cactus e Twist. Ha interpretato anche Uno, nessuno e centomila e ha iniziato una lunga collaborazione con la scrittrice Dacia Maraini, partendo con lo spettacolo Camille Claudel per il Festival di Spoleto.

Un posto al sole, le fiction

Non solo teatro nella sua carriera, ma anche televisione, dove ha interpretato il personaggio di Monica Cirillo nella soap opera Un posto al sole di Rai 3. E nel 2016 è stata Filumena in Filumena Marturano di E.De Filippo al Festival dei due mondi di Spoleto. In tv, inoltre, l’abbiamo vista in:

Passioni

Tutti gli uomini sono uguali

Il commissario

Una scomoda eredità

Chi è il marito Francesco Tavassi, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Mariangela D’Abbraccio per un lungo periodo ha diviso vita privata e palcoscenico con Giorgio Albertazzi, ora però è sposata con il regista teatrale Francesco Tavassi. Lei, tra l’altro, è la sorella di Milly D’Abbraccio, ma non sappiamo se abbia o meno dei figli.

L’attrice è su Instagram e con l’account @mariangeladabbraccio_official vanta oltre 1.000 followers. E qui condivide scatti del suo lavoro e della sua quotidianità.