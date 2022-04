Marianna Acierno, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata mamma: è nata Ginevra (FOTO)

Marianna Acierno, un nome che gli appassionati del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, di certo non hanno dimenticato, ora è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio è stato dato dalla stessa ex corteggiatrice, che ha pubblicato direttamente dal suo account Instagram uno scatto di una tenerezza assoluta: la sua neonata che porta il braccialetto con inciso il suo nome: Ginevra.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne diventa mamma per la prima volta

La bellissima Marianna, ricordiamolo per chi non era in classe quel giorno, ha partecipato al dating show televisivo nel salotto di Canale5 qualche tempo fa, come corteggiatrice del tronista di allora, Paolo Crivellin. Questi, però, non aveva eletto Marianna come sua anima gemella, bensì aveva deciso di uscire dal programma al fianco di Angela Caloisi, la sua collega. Ma la Acierno non si è data per vinta, e la lunga ricerca dell’amore, alla fine, ha dato i suoi frutti. Ha conosciuto in seguito il suo attuale compagno, Andrea, padre della piccola e dolce Ginevra.

Il post del suo compagno Andrea su Instagram

Proprio lui, Andrea, al momento dell’annuncio della tanto attesa gravidanza, aveva dedicato un post tenerissimo con tanto di video dell’ecografia e alcune immagini della coppia stessa. In quel post, Andrea, aveva usato queste parole: «A Te che mi hai cambiato la Vita – si legge nella didascalia del post – A Te che mi hai insegnato cosa vuol dire Amare per Davvero. A Te che hai dato un Senso a Tutto». Una vaga citazione della famosissima canzone di Jovanotti, una vera e propria dichiarazione d’amore per Marianna e la sua Ginevra, ora finalmente arrivata in casa, coronando il loro amore e la loro relazione.

Chi è Marianna Acierno: influencer, Ceo e conduttrice televisiva

Bella, estroversa ed affascinante, ora lo è ancora di più, dal momento che è diventata mamma. La gravidanza era attesa da tempo, e alla fine non ha tardato ad arrivare. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva avuto anche un altro flirt, poi divenuta una lunga storia d’amore, con Fabio Ferrara, anche lui ex tronista ed ex di Ludovica Valli.

Carriera, lavoro e curiosità

Marianna Acierno è originaria di Caserta, provincia di Napoli, e ora vive a Milano con la sua famiglia al completo. Dopo l’avventura con Maria De Filippi, la Acierno si è data da fare divenendo la fondatrice e Ceo del brand Mon Cher Ami e anche presentatrice per QVC Italia, oltre ad essere una influencer di spicco sui social. Andrea, invece, il suo compagno attuale, rifugge continuamente dalle telecamere ed è un volto sconosciuto del mondo dello spettacolo.

