Marianna Mercurio: chi è, età, carriera, vita privata, Francesco Merola, Instagram

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Domenica In, in onda oggi, domenica 8 maggio su Rai1! Come sempre, alla conduzione del programma ci sarà Mara Venier, pronta a raccontare vita, morte e miracoli — si fa per dire — degli ospiti presenti in studio.

Moltissimi i volti noti dello spettacolo e non solo che a partire dalle 14 di questo pomeriggio si avvicenderanno in studio! Presente tra gli altri anche Marianna Mercurio, conosciamola meglio!

Marianna Mercurio: biografia e carriera

Marianna Mercurio è nata a Napoli il 12 settembre del 1983 ed è del segno della Vergine. Cantante ed attrice, fin da bambina aveva le idee chiare su cosa avrebbe voluto fare da grande. La donna ha infatti intrapreso un importante percorso nel mondo dello spettacolo, specializzandosi soprattutto nel settore della recitazione.

Il curriculum artistico di Marianna è alquanto variegato: spazia infatti dal teatro al cinema, con diverse ed importanti tappe anche sul piccolo schermo. Marianna si è formata presso il Teatro Totò, perfezionando i propri studi con personalità del calibro di Enrico Bonavera e Antonio Sinagra.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è arrivato presto. Infatti, alla tenera età di 16 anni ha iniziato a muovere i primi passi nel settore teatrale e poi attraverso musical e varietà.

Vita privata

Marianna è sentimentalmente legata ormai da diversi anni al canto Francesco Merola, figlio del celeberrimo Mario. Francesco ha 13 anni in più della sua compagna Marianna ma questo piccolo dettaglio non influisce minimamente sulla loro relazione che, nonostante una piccola crisi nel 2020, va avanti a gonfie vele ed anzi li vede molto affiatati.

Come accennato, nel 202o tra Marianna e Francesco alcuni rumors davano adito ad una crisi di coppia, una presunta rottura tra i due che poi si è conclusa con un nulla di fatto. Anzi è possibile dire che da quel momento la loro relazione si è rinforzata sempre di più, tant’è che nel 2022 è arrivato l’annuncio delle nozze.

Curiosità

Ci sono delle piccole curiosità su Marianna che forse ancora non conoscete, cosa aspettate a scoprirlo?

Al cinema ed in tv ha fatto parte del cast di diverse, importanti produzioni: da Io non mi arrendo con Beppe Fiorello, alla prima stagione de I Bastardi di Pizzofalcone fino a Gomorra — La serie passando anche alla longeva soap opera partenopea Un Posto al Sole.

Il suo account Instagram è molto seguito: Marianna condivide infatti con i propri follower numerosi aspetti della propria quotidianità, rendendo pertanto i suoi fan partecipi a 360° di molti aspetti della sua vita.

Instagram

Come dicevamo, l’account Instagram di Marianna è molto seguito, vanta infatti la bellezza di 661mila follower!