Mariano Rigillo: chi è, età, carriera, filmografia, teatro, moglie e vita privata dell’attore

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attore Mariano Rigillo, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Dagli studi al debutto in teatro e al cinema: i successi di Mariano Rigillo

Mariano Rigillo è nato a Napoli il 12 settembre del 1939 ed è un noto attore. Si è diplomato all’Accademia d’arte drammatica ‘Silvio D’Amico’ e ha avuto come maestri Orazio Costa e Sergio Tofano. Nella seconda metà degli anni ’70 si è affermato in teatro, dove si è cimentato nel repertorio classico e in quello moderno, poi ha debuttato al cinema con Metti una sera a cena. Qualche anno dopo ha interpretato Nino Bixio in Bronte: cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato. Ma non solo. È stato anche uno degli interpreti principali dello sceneggiato I racconti del faro e nel 1974 è tornato a teatro con Masaniello.

Gli spettacoli per la tv e le fiction

Rigillo ha partecipato a numerosi spettacoli di prosa, che sono stati adattati per la tv, tra i quali: Il mulino del Po, la morte di Danton, La trilogia della villeggiatura ed è stato protagonista dello sceneggiato Dov’è Anna?, in cui ha recitato accanto a Scilla Gabel e Pier Paolo Capponi. Dopo aver interpretato nel 1978 Storie della camorra, nel 1979 è stato il commissario Selvaggi nello sceneggiato Così per gioco e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro, anche sul piccolo schermo.

Nel 2006 è stato tra gli interpreti della miniserie Eravamo solo mille, poi lo abbiamo visto in Nebbie e Delitti e nella fiction Capri 3, insieme ai colleghi Lando Buzzanca, Gabriele Greco, Lucia Bosé e Bianca Guaccero. Nel 2013, invece, è entrato a far parte del cast della soap opera di Canale 5 CentoVetrine. E non finisce qui: nel 2016 Rigillo è stato annunciato come nuovo direttore della scuola di recitazione del Teatro Stabile di Napoli.

La famiglia allargata in teatro: chi è la moglie di Mariano Rigillo, figli

Ma veniamo alla vita privata. Mariano Rigillo ha portato in teatro l’opera ‘La sua famiglia teatrale allargata’, in cui ha celebrato ben 60 anni di successi, molti dei quali vissuti al fianco della sua compagna d’arte e di vita, Anna Teresa Rossini. Allo spettacolo si sono uniti anche suo figlio Rugen Rigillo, nato da una precedente relazione, e Silvia Siravo, figlia dell’attuale moglie.

Chi è il figlio Ruben Rigillo

Il figlio, Ruben, è nato a Roma nel 1971 e ha esordito in teatro con il padre nel 1993. Nel 1995, invece, è stato nel cast de Il Maresciallo Rocca, poi in Commesse e in Compagni di scuola. Nel 2007 ha preso parte a due fiction di spessore, Due imbroglioni e mezzo e Caravaggio, mentre nel 2005 e nel 2008 ha interpretato Giacomo nella seconda e terza serie di Un caso di coscienza, fiction di Rai 1. Dal 2011 è entrato a far parte del cast della soap opera di Canale 5 CentoVetrine, dove interpreta Cristiano Salani.