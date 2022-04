Mariano Rigillo, chi è il figlio Ruben: età, carriera, film e fiction, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attore Mariano Rigillo, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera al grande amore per il figlio, Ruben.

Dagli esordi con il padre ai successi in tv di Ruben Rigillo

Ruben Rigillo è nato a Roma nel 1971 e ha esordito in teatro con il padre, Mariano Rigillo, nel 1993. Nel 1995, invece, è stato nel cast de Il Maresciallo Rocca, poi in Commesse e in Compagni di scuola. Nel 2007 ha preso parte a due fiction di spessore, Due imbroglioni e mezzo e Caravaggio, mentre nel 2005 e nel 2008 ha interpretato Giacomo nella seconda e terza serie di Un caso di coscienza, fiction di Rai 1. Dal 2011 è entrato a far parte del cast della soap opera di Canale 5 CentoVetrine, dove interpreta Cristiano Salani.

Chi è il padre Mariano Rigillo

Mariano Rigillo è nato a Napoli il 12 settembre del 1939 ed è un noto attore. Nella seconda metà degli anni ’70 si è affermato in teatro, dove si è cimentato nel repertorio classico e in quello moderno, poi ha debuttato al cinema con Metti una sera a cena. Qualche anno dopo ha interpretato Nino Bixio in Bronte: cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato. Ma non solo. È stato anche uno degli interpreti principali dello sceneggiato I racconti del faro e nel 1974 è tornato a teatro con Masaniello. Ha preso parte a diverse fiction di successo sul piccolo schermo e dal 2016 è il nuovo direttore della scuola di recitazione del Teatro Stabile di Napoli.

La vita privata di Ruben Rigillo

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata: molto probabilmente vive a Roma, città dove e nato e lavora, ma non sappiamo se sia sposato o meno. Su Instagram, dove è molto seguito, non fa trapelare nulla: pubblica solo foto della sua vita professionale o scatti con i suoi strumenti musicali, altra grande passione oltre la recitazione.