Mariella, chi è la nuova corteggiatrice di Fabio a Uomini e Donne: età, lavoro, di dov’è

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. Al centro dello studio, sotto i riflettori, Fabio, uno dei cavalieri più discussi del parterre maschile del trono Over. Per lui è arrivata una nuova dama, Mariella, che ha voglia di conoscerlo.

Chi è Mariella di Uomini e Donne

Mariella è una bella signora, ha origini salentine, ma vive in Emilia Romagna: per un periodo a Bologna, ora si è stabilizzata a Rimini. Ha lasciato la sua terra d’origine quando aveva 23 anni e ha sempre lavorato nella giustizia minorile. Ha raccontato di essere una donna positiva, estroversa.

Da dove è nato l’interesse per Fabio

Mariella, che ama l’arte come Fabio, ha intenzione di conoscere meglio l’uomo. Di lui, ha spiegato, ha apprezzato la calma, la trasparenza, la sincerità. “Io ho percepito cose di te, mi farà piacere sapere se per te è lo stesso” – ha detto. Mariella riuscirà a raggiungere il cuore di Fabio?