Marina Cicogna: chi è, età, carriera, oggi, vita privata, David di Donatello, chi è l’ex compagna Florinda, foto e Instagram

Chi è Marina Cicogna: età, carriera

Marina Cicogna è nata a Roma il 29 maggio del 1934 ed è una produttrice cinematografica, sceneggiatrice e attrice che oggi ha 88 anni. Appartiene all’antico casato lombardo dei Cicogna Mozzoni e da parte di madre dei Conti Volti di Misurata: il nonno era Giuseppe Voli, governatore della Tripolitania. Marina è stata una delle esponenti del jet set e della dolce vita romana. Ha prodotto alcuni fra i più importanti film del cinema d’autore come “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, di Elio Petri, con il quale ha vinto l’Oscar nel 1971. Ha collaborato con Alberto Sordi, Sergio Leone e Pierpaolo Pasolini. Ma non solo. Insieme al fratello Bino è stata titolare della casa di produzione e distribuzione “Euro International Film” ed è apparsa come interprete in una piccola parte di “Il comune senso del pudore”.

Vita privata: l’ex compagna Florinda Bolkan e fidanzata attuale

Marina Cicogna ha avuto lunghi flirt con altre persone del mondo del cinema, ma ha poi ha scoperto il talento dell’attrice brasiliana Florinda Bolkan. Le due donne si sono conosciute e innamorate, così sono state compagne di vita per oltre 20 anni, fino alla recente rottura. Sembra che sia stata proprio Florinda a lasciarla: continui tira e molla in cui le se ne andava e poi tornava, fino a quando se n’è andata definitivamente da quella che era la loro casa. Ad oggi c’è un’altra donna al fianco di Marina si chiama Benedetta, sembra essere una persona dal carattere non semplice, ma molto più stabile della sua ex compagna.

La critica alla società, il David di Donatello e il libro

Marina Cicogna è nata negli anni ’30 e quando ha scoperto la sua passione per il cinema, si è trovata davanti un mondo fatto quasi esclusivamente da uomini. Non si è scoraggiata e ha deciso di intraprendere la sua carriera, affermando la sua libertà e volendo dimostrare che anche le donne possono essere grandi produttrici e registe. Che dire? Ha decisamente colpito nel segno, come ha dimostrato la sua vittoria del David di Donatello nel 2023. Il 2 maggio 2023 ha anche pubblicato la sua autobiografia: “Ancora spero: una storia di vita e di cinema”