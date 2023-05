Marina Cicogna, chi è l’ex compagna Florinda Bolkan: età, carriera, oggi, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Domenica In, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche la celebre produttrice Marina Cicogna. Parlerà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Racconterà tutto anche sulla sua ex compagna Florinda Bolken. Conosciamola meglio!

Chi è Florinda Bolkan: età, film e carriera

Florinda Soares Bolkan è nata a Uruburetama il 15 febbraio del 1941 ed è un’attrice brasiliana di 83 anni. Ha vinto il David di Donatello per la migliore attrice protagonista sia per “Anonimo veneziano” sia per “Cari genitori”, entrambi diretti da Enrico Maria Salerno. Florinda ha cominciato a lavorare come hostess, ha iniziato a parlare italiano, francese e inglese e nel 1968 è stata notata dalla contessa Marina Cicogna, una produttrice cinematografica che l’ha introdotta nel mondo del jet-set. Quell’incontro le ha cambiato la vita perché ha preso parte a diversi film e ha collezionato un successo dopo l’altro. Alcuni degli ultimi film in cui ha recitato sono:

Acqua e sapone, regia di Carlo Verdone (1983)

(1983) Legati da tenera amicizia, regia di Alfredo Giannetti (1983)

La gabbia, regia di Giuseppe Patroni Griffi (1985)

Some Girls, regia di Michael Hoffman (1988)

Prigioniero a Rio (Prisoner of Rio), regia di Lech Majewski (1988)

Portaritratto con signora, regia di Adriana Zanese (1989)

Miliardi, regia di Carlo Vanzina (1991)

(1991) Delitto passionale, regia di Flavio Mogherini (1994)

La strana storia di Olga ‘O’, regia di Antonio Bonifacio (1995)

L’ombre du pharaon, regia di Souheil Ben-Barka (1996)

Eu Não Conhecia Tururu, regia di Florinda Bolkan (2000)

Cattive inclinazioni, regia di Pierfrancesco Campanella (2003)

Magari, regia di Ginevra Elkann (2019)

Vita privata: l’amore con Marina Cicogna

L’incontro con Marina Cicogna ha cambiato la vita di Florinda per sempre. Le due si sono innamorate e sono state compagne di vita per 20 anni. Tra loro è andato tutto in modo molto naturale: da un’amicizia è nato qualcosa in più, fino a sfociare in un grande amore. La loro relazione è sempre stata serena, Marina ha raccontato a Io Donna: “Ho molta ammirazione per chi ha dovuto lottare con coraggio, ma per me non ci sono state particolari discussioni, mia madre mi ha visto arrivare a Tripoli con Florinda, era così e basta”. Tuttavia, le cose sono degenerate, il rapporto si è rotto e le due si sono separate.

La rottura tra le due

Marina Cicogna solo di recente ha raccontato i motivi della rottura: “Florinda è molto brasiliana, libera, volatile. Con una bellezza indissolubilmente legata alla giovinezza. Efebica, sensuale, non somigliava a nessun’altra: per lei era quasi impossibile invecchiare bene”. Ha continuato: “Verso i 50 anni ha cominciato a sbandare. Andava, veniva e poi ancora e ancora. Un giorno non è più tornata”. Insomma, dopo molti tira e molla la relazione è finita, ormai più di 30 anni fa.

Marina Cicogna e Florinda Bolkan oggi

Marina Cicogna ad oggi ha un’altra donna al suo fianco: si chiama Benedetta e ha 25 anni meno di lei. Con fare ironico racconta di “averla adottata”. Si fanno compagnia e sono felici assieme. Pare che la giovane abbia un carattere un po’ difficile, ma sicuramente è molto più stabile di Florinda. E lei, invece, che fine ha fatto? Beh, si è ritirata a vita privata: ha aperto un agriturismo sul Lago di Bracciano a cui dedica anima e corpo. Ha riscoperto un profondo contatto con la natura e lo yoga che la rende felice. Sta con un’altra donna dall’identità misteriosa. Ecco un dolce scatto nel suo angolo di paradiso insieme alla compagna dal suo profilo Instagram: