Marina La Rosa: chi è, età, carriera, chi è il marito, figli, separazione, vita privata, foto e Instagram

Dopo la pausa per via dello sciopero, oggi la settimana si conclude in bellezza su Rai 1. Torna, infatti, Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, oltre ai suoi affetti stabili. Nel salotto televisivo arriverà anche Marina La Rosa, che ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera. E parlerà anche dell’amore e della sfera sentimentale.

Il debutto di Marina La Rosa al Grande Fratello

Marina La Rosa è nata a Messina il 21 gennaio del 1977 ed è un noto personaggio tv e attrice, famosa per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello. Lei, infatti, ha fatto il suo debutto nel 2000, nella casa più spiata d’Italia ed è diventata nota con il soprannome di ‘gattamorta’, soprattutto per le provocazioni nei confronti di Pietro Taricone. Uscita dal reality, Marina ha realizzato un calendario per Max, poi ha iniziato a partecipare come ospite a diversi programmi fino al ritiro. E alla passione per la recitazione.

Il successo come attrice (e non solo)

Marina La Rosa nel 2002 ha interpretato un piccolo ruolo in alcune puntate di Beautiful, poi ha preso parte ad alcune fiction come Carabinieri 2, Un posto al sole. E nel 2004 ha debuttato in teatro. Ha condotto diversi programmi in tv, come Miss Muretto, e ha preso parte a diverse trasmissioni come opinionista. Nel 2019, invece, ha partecipato all’Isola dei Famosi, dove è arrivata fino in finale.

Chi è il marito, figli

Marina La Rosa il 18 settembre del 2010 a Teano ha sposato Guido Bellitti, un avvocato. Dal loro amore sono nati due figli: Andrea Renato nel 2009 e Gabriele ad aprile del 2011. Recentemente, però, l’attrice e showgirl ha raccontato di essersi separata dall’uomo. E lo ha fatto sulle pagine del settimanale Chi.

Instagram di Marina La Rosa

Marina La Rosa ha un profilo Instagram e con l’account @marina_la_rosa vanta oltre 100 mila followers.