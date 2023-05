Marina Peroni, chi è la moglie di Sandro Giacobbe: età, carriera, cantante, Instagram, biografia, figli e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta dal lunedì al venerdì da Serena Bortone, che tiene compagnia al pubblico da anni. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Gino Castaldo e ad alcuni amici di Little Tony, che ricorderanno il grande cantautore a dieci anni dalla sua scomparsa, anche Sandro Giacobbe. Che si racconterà a cuore aperto e sarà in studio con il figlio Andrea. Ma conosciamo meglio Marina, la sua dolce metà.

La storia d’amore tra Marina Peroni e Sandro Giacobbe

Marina Peroni è la moglie di Sandro Giacobbe, più giovane di lui di diversi anni ma legati e affiati come non mai. Marina ha 45 anni, nella vita è una cantautrice e con Sandro si è esibita sulle note della canzone Ali per volare. Stando alla sua biografia su Instagram, sappiamo che è autrice e cantautrice e che ha una laurea in discipline psicosociali.

Come si sono conosciuti, il matrimonio

Sandro Giacobbe prima di incontrare Marina era sposato con una donna e da quell’unione sono nati due figli, Andrea e Alessandro. Dopo il divorzio, Sandro ha iniziato una storia d’amore con Marina, che ha una figlia, Erika. I due, recentemente, sono convolati a nozze e le immagini di quel giorno importante sono state trasmesse su Canale 5, nel corso della trasmissione Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso.

“Io avevo 40 anni e mi ha chiesto di sposarmi. Me l’ha chiesto durante la festa del mio compleanno, è arrivata la cameriera che invece della torta ha portato un vassoio sul quale c’era l’anello” – ha spiegato Marina ai microfoni della conduttrice. I due hanno lavorato insieme, poi l’uomo l’ha corteggiata per diverso tempo. “Eravamo in Canada, lui provò a baciarmi, ma senza riuscirci”. E poi, però, non si sono mai più lasciati, nonostante la differenza d’età.

Marina Peroni punta tutto su Instagram

