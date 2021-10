Sandro Giacobbe: chi è, età, carriera, canzoni, chi è la moglie Marina, figli, vita privata, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi anche Sandro Giacobbe e sua moglie Marina.

Sandro Giacobbe: chi è, età, carriera, canzoni

Sandro Giacobbe è nato a Genova il 14 dicembre del 1949 ed è un noto cantautore che a soli 16 anni, trascurando gli studi, ha pensato bene di formare con alcuni amici un gruppo musicale per esibirsi nei locali della Liguria. Poi nel 1971 ha ottenuto un primo contratto e ha debuttato con la canzone Per tre minuti poi…, seguita da Scusa se ti amo, suoi primi successi. Ha partecipato più volte a Sanremo, è stato l’autore della colonna sonora della sit com brasiliana “Amico Bet” e nel 2019 ha dedicato il suo nuovo singolo ai figli delle vittime della tragedia del ponte Morandi di Genova, sua città natale.

Sandro Giacobbe: chi è la moglie Marina, figli, vita privata

Sandro Giacobbe è felicemente sposato con Marina Peroni, nonostante tra i due ci sia un’importante differenza d’età. Il cantante ha 71 anni, lei ne ha 45, ma questo non li ha mai fermati. Anzi. Sono affiatati e legatissimi come non mai!

Sandro Giacobbe: Instagram

Sandro Giacobbe ha un profilo Instagram e con l’account @sandrogiacobbeofficial vanta oltre 9.000 followers.