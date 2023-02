Mario Di Leva, chi è il giovane attore che interpreta Diego in Resta con me: età, chi è il padre, foto

Il conto alla rovescia si può attivare perché manca davvero pochissimo al debutto di Resta con me, la fiction di Rai 1 che vede tra i protagonisti Francesco Arca, nei panni del vicequestore Alessandro Scudieri, e Laura Adriani, nel ruolo di sua moglie Paola. Con loro due, però, anche un bimbo vispo, Diego, interpretato dal bravissimo e giovanissimo Mario Di Leva. Che è napoletano e figlio d’arte. Ma conosciamolo meglio!

Mario Di Leva è il figlio dell’attore Francesco Di Leva?

Mario Di Leva è un giovanissimo attore e sì, è il figlio di Francesco Di Leva. La domanda dei telespettatori, infatti, era una sola, soprattutto dopo aver visto il bimbo sul palco dell’Ariston al fianco di Francesco Arca: i due erano lì, a Sanremo, per presentare proprio la fiction Resta con me, che è ambientata nella meravigliosa Napoli. Tra gialli, misteri, criminalità e storie d’amore.

Mario Di Leva è figlio di Francesco Di Leva, un attore nato a Napoli il 4 settembre del 1978, e Carmela Esposito, a quanto pare lontana dal mondo dello spettacolo. Il papà, volto noto del piccolo schermo, è nato e cresciuto a San Giovanni a Teduccio e ha iniziato a recitare nelle fiction nel 1999, poi ha proseguito in vari film. Nel 2011, tra l’altro, è stato candidato al David di Donatello per il miglior attore non protagonista per Una vita tranquilla e nel 2019 ha vinto il Premio Pasinetti come miglior attore nel film Il sindaco del Rione Sanità di Mario Martone. Con l’amico Massimiliano Gallo ha anche recitato in Vincenzo Malinconico e nel 2022 ha debuttato al cinema come sceneggiatore con La cura.

I successi del piccolo attore di Resta con me

Mario Di Leva, che abbiamo visto sul palco di Sanremo e presto vedremo anche in tv nei panni di Diego in Resta con me, ha già lavorato per il grande schermo. Nel 2018, infatti, ha esordito nel film Il sindaco del Rione Sanità e nel 2020 ha fatto parte del cast del film I Fratelli De Filippi. E non solo. Lo abbiamo visto anche in Come Prima e in Una boccata d’aria. Ora in Resta con me sarà Diego, un bimbo di 11 anni che dovrà fare i conti con la morte del papà Gennaro. E che troverà in Alessandro (Francesco Arca) e sua moglie una seconda famiglia.

Instagram

Mario Di Leva ha un profilo Instagram e con l’account @mariodileva_ vanta oltre 3 mila followers, destinati ad aumentare!