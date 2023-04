Marko, chi è il corteggiatore di Silvia a Uomini e Donne: età, lavoro, di dov’è

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Tra storie d’amore, scontri e confronti, i protagonisti, che siano dame e cavalieri o giovani tronisti e corteggiatori sono lì, nel programma che vede al timone Maria De Filippi, con un solo obiettivo: mettersi alla prova e innamorarsi. Proprio come sta cercando di fare Marko, un uomo che ha chiamato la trasmissione per conoscere meglio Silvia, una delle dame di questa edizione del parterre femminile, che a inizio anno ha avuto una storia (seppur breve) con Biagio, ex volto del dating show.

Cosa sappiamo su Marko di Uomini e Donne

Marko è un nuovo cavaliere di Uomini e Donne che ha deciso di partecipare per conoscere meglio Silvia, la dama di Torino. Lui si chiama Marko, con la k, perché è il nome del nonno: ‘Io sono nato in Italia, però mio padre è croato e da buona tradizione al primogenito maschio si dava il nome del nonno’ – ha raccontato l’uomo. Il cavaliere ha 58 anni compiuti e due figli grandi, che vivono per conto loro, indipendenti e autonomi. Ha detto di essere divorziato al 2001.

La conoscenza con Silvia

“Pregi e difetti c’è sempre tempo per conoscersi. Inutile raccontarsi. Ti posso dire che ho delle grandi passioni, una è la musica e l’altra è stata (non posso più praticare) la corsa. Un grosso difetto: ragiono col cuore, poi è soggettivo. Nonostante l’età, ho preso la decisione di venire a conoscerti. Ti ho osservato molto, da Biagio in poi, aldilà che sei una donna molto affascinante, ti sento, ti ho percepito come una persona vera. Dici quello che pensi, sei diretto come me. Ho osservato le tue espressioni, mi sei piaciuta sempre di più. Per questo motivo ho deciso di venire a conoscerti” – ha detto Marko al centro studio.

L’uscita tra Silvia e Marko

I due hanno ballato insieme, sono usciti, ma le cose non sembrano essere andate bene. Marko pare abbia perso il lavoro, Silvia ha bisogno di tranquillità. Nella puntata di oggi, lunedì 3 aprile, Silvia spiega le motivazioni che l’hanno spinta a non proseguire la conoscenza con Marko. L’uomo, come anticipato, ha perso il lavoro. Vicissitudine questa che ha destato in Silvia qualche perplessità. La donna infatti ha spiegato in studio che sta cercando una ‘persona che possa darle serenità e tranquillità’ e Marko, forse, non è l’uomo, il pretendente, che in questo momento può donarle ciò che vuole e che cerca. Come andrà a finire tra i due?